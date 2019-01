“Bella cicciona” a Meghan Markle incinta: la replica mostra un aplomb decisamente regale

La chiamano Bella cicciona: ecco la simpatica risposta della Duchessa di Sussex

Mergan Markle è una delle donne più chiacchierate del momento, forse la più chiacchierata, e tanti possono essere gli aneddoti da raccontare sul suo conto. L’ultimo gossip che la riguarda, quello più dolce, è relativo alla sua dolce attesa. Megan è già bella di suo, ma la gravidanza la rende ancora più bella. Proprio di recente Megan Markle ha rivelato che l’arrivo del nascituro è previsto per aprile 2019, ed è quasi tutto pronto per l’accoglienza del Royal Baby. Nonostante sia al sesto mese di gravidanza la Duchessa di Sussex non rinuncia ai suoi impegni ufficiali. Numerose le uscite della giovane moglie del principe Henry durante le quali oltre a sfoggiare look estrosi, infrangendo il protocollo, sfoggia anche un bel pancione.

Ed è proprio durante una di queste uscite che la Duchessa di Sussex si è trovata ad essere protagonista di un episodio davvero divertente! Megan Markle recentemente si è recata in visita al “The Mayhew Animal Home“, ovvero un ente che si prende cura degli animali abbandonati di cui è diventata madrina da poco. Questo ente si occupa, in particolare, dell’addestramento degli animali e della pet-terapy agli ammalati. Entrata in una sala la giovane si è trovata davanti ad un piccolo gruppetto di anziani che stavano facendo la terapia, in compagnia degli animali, ed è stata proprio una di loro a dare vita ad un simpatico siparietto. La signora guarda divertita il pancione della giovane moglie del principe Henry, ed esclama tutta contenta “Dio la benedica, è proprio una signora grassa“.

La reazione di Megan Markle è stata sorprendente, poiché ha sfoderato tutto il suo senso dell’umorismo. La giovane ha risposto, con una fragorosa risata, usando queste parole: “Su questo devo proprio darle ragione“. La donna di origini giamaicane non aveva alcuna intenzione di offenderla, poiché nei paesi caraibici dire una cosa del genere ad una donna in dolce attesa equivale a farle un complimento! La frase lascia intendere, infatti, quanto la donna sia il ritratto della salute e come la gravidanza stia procedendo per il meglio.