Calciomercato Genoa, ESCLUSIVO Perinetti: “Piatek? Dipende solo dal Milan. Lapadula-Monaco? Interesse accennato dei francesi”

Siamo nel vivo di questa sessione estiva di calciomercato e dopo la sconfitta in Supercoppa per mano della Juventus (1-0 con rete del solito Cristiano Ronaldo) in casa Milan tiene banco la situazione di Gonzalo Higuain (destinato ormai al Chelsea). I rossoneri in queste ultime ore per questo motivo sono interessati nientemeno che al ‘pistolero’ Piatek del Genoa, che è letteralmente esploso in questi mesi.

Per questo motivo abbiamo intervistato in ESCLUSIVA il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti, che ai nostri microfoni ha parlato delle vicende di mercato che riguardano l’ambiente rossoblù. Ecco quanto ha dichiarato:

“Piatek-Milan? A questo punto dipende solo ed esclusivamente dal club rossonero. L’interesse del Monaco per Gianluca Lapadula? Confermo il sondaggio, c’è un possibile interesse dei monegaschi per l’attaccante”.

Simone Ciloni