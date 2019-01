‘Che Dio ci aiuti 5’, anticipazioni seconda puntata: Ginevra ha un segreto

Questa sera, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la seconda puntata di “Che Dio ci aiuti 5”, la fortunatissima serie di Raiuno che vede l’attrice Elena Sofia Ricci vestire i panni della simpatica Suor Angela. La fiction ha, ormai da cinque anni, un buonissimo riscontro di pubblico che, ogni settimana, segue le vicende della serie.

Cosa succederà nella puntata di questa sera? Ecco le anticipazioni.

Nel primo episodio, intitolato “Il cuore in soffitta”, Suor Angela, sospettosa per l’atteggiamento della nuova novizia Ginevra, scopre un tremendo segreto che riguarda la ragazza. Nel frattempo, Nico inizia a frequentare Maria, ma presto il giovane scopre la vera identità della nipote ribelle di Suor Costanza e per lui sarà una poco gradita sorpresa. Azzurra invece, che non ha mai creduto completamente al presunto suicidio di Valentina, vorrebbe andare in ospedale a trovarla, ma ogni qual volta si decide a farlo sembra avere sempre una giustificazione per rimandare. Gabriele darà una bella notizia a Valentina.

Nel secondo episodio, intitolato “Ultima occasione”, Suor Angela, non fidandosi di Gabriele, riesce a scoprire che è stato proprio lui a mettere a repentaglio la vita di Valentina. Nel contempo continua la relazione tra Nico e Maria. Un legame che Ginevra disapprova fortemente e accettando l’offerta di collaborazione da parte di suor Angela le racconterà la verità.

Appuntamento a questa sera, con la seconda puntata di “Che Dio ci aiuti 5”!

Maria Rita Gagliardi