Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film giovedì 17 gennaio 2019

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 17 gennaio sulle principali reti nazionali in chiaro.

Molti i film in onda stasera, di seguito potrete trovare trame e trailer, in tal modo potrete decidere in anticipo cosa guardare. Naturalmente, la programmazione potrebbe subire alcuni cambiamenti, ma questo noi non possiamo saperlo con largo anticipo. Su Rai 1 va in onda Che Dio ci aiuti, Mentre Suor Angela e Suor Costanza sono in attesa dell’arrivo di una nuova novizia, Nico apprende da Asia una notizia sconvolgente. Intanto, con il suo ritorno Azzurra annuncia un grande progetto.



Su Rai 2 va in onda Iron Man 3, Tony Stark e il suo alter ego Iron Man si ritrovano ad affrontare un nuovo nemico, quando trova il suo mondo personale distrutto dal rivale, metterà alla prova il suo coraggio tramite una nuova missione.

Lo stato contro Fritz Bauer va in onda su Rai 3, In Germania, la Repubblica federale desidera lasciarsi alle spalle gli orrori nazisti mentre un solo uomo combatte per assicurare alla giustizia i colpevoli delle peggiori atrocita’. Si tratta di Fritz Bauer, che 12 anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale ottiene le indicazioni necessarie per scovare Adolf Eichmann… Su Rete 4 va in onda Freedom oltre il confine, Roberto Giacobbo approda a Mediaset ritrovando il proprio inconfondibile stile: un approccio diretto e pop alla divulgazione, fatto di presenza sul campo, incontri con i testimoni dei fatti, grandi personaggi e tante domande.

Va in onda su Canale 5 Taken 3 – L’ora della verita’, L’ex agente segreto Bryan Mills, viene accusato dell’omicidio della moglie. Mills scappa per cercare di trovare i veri assassini e proteggere la figlia.. Su Italia 1 va in onda Mai dire talk, Un programma comico e irriverente in cui tutto può succedere. Con il Mago Forest, la Gialappa’s Band e la compagnia di una presenza femminile: chi li affiancherà tra Greta Mauro e Stefania Scordio?

Piazzapulita torna su La7, Il dibattito, stimolato da numerosi ospiti e da collegamenti in esterna, vertera’ sui principali temi della politica, dell’economia e della societa’. Su Tv 8 va in onda A casa con i suoi, Trip e Paula si innamorano non appena si incontrano. Paula è la sua donna ideale, perfetta sotto tutti i punti di vista, Trip inizia a pensare che siano stati i suoi genitori ad assumerla per liberarsi di lui.

Su Cielo va in onda Dalla Cina con furore, In citta’ si fronteggiano due centri di addestramento di kung fu, uno cinese e l’altro giapponese. Quando il maestro della scuola cinese viene ucciso dai rivali, la vendetta del suo discepolo Bruce Lee sara’ implacabile. Scommessa con la morte va in onda su Iris, L’ispettore Callaghan torna in azione. Un maniaco omicida sta uccidendo tutti i componenti della troupe di un film dell’orrore diretto dal regista Peter Swan…

Rai 1

21:25 – Che Dio ci aiuti 5 – Il cuore in soffitta – Ultima occasione

23:35 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Iron Man 3

23:30 – Stracult Live Show

Rai 3

21:15 – Lo stato contro Fritz Bauer

23:10 – I miei vinili

Rete 4

21:25 – Freedom oltre il confine

00:14 – Shining

Canale 5

21:21 – Taken 3 – L’ora della verita’

23:30 – American Pastoral

Italia 1

21:25 – Mai dire talk

00:15 – Candidato a sorpresa

La 7

21:15 – Piazzapulita

01:00 – Otto e mezzo

Tv 8

21:30 – A casa con i suoi

23:15 – Bad Teacher – Una cattiva maestra

Cielo

21:15 – Dalla Cina con furore

23:15 – Ritratto di borghesia in nero

Iris

21:00 – Scommessa con la morte

23:18 – Corda tesa

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

