Grave incidente stradale sull’Autostrada A8, auto contro tir: c’è una vittima

Auto contro tir sull’Autostrada A8: è morto un uomo

Questa mattina un uomo ha perso la vita sull’Autostrada A8, quella che consente di mettere in collegamento Milano e Varese. Il sinistro mortale si è verificato all’altezza del km 36 intorno alle ore 07:00.

La vittima stava viaggiando a bordo della sua vettura quando ha impattato contro un mezzo pesante. I soccorsi sono giunti sul posto quando l’uomo, ormai in fin di vita, era ancora vivo. Trasportato in ospedale in codice rosso, qui è deceduto dopo l’arrivo a causa delle gravissime ferite riportate.

Auto contro tir sull’Autostrada A8: ancora non chiare le dinamiche del sinistro mortale

Stamane un uomo che viaggiava a bordo della sua automobile in direzione Varese, sull’Autostrada A8, è morto in seguito ad un tragico incidente stradale. L’altro mezzo coinvolto nel sinistro è un tir. Le prime notizie sul tragico accadimento sono arrivate grazie ai dettagli rivelati dalla Società Autostrade.

L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza e da un’automedica. Le sue condizioni, gravissime tanto da giustificare un codice rosso, erano così gravi da portarlo alla morte, sopraggiunta dopo l’arrivo in Ospedale. Sul posto anche il personale della Direzione 2° Tronco di Milano. L’incidente, e le relative manovre di soccorso e di rilievo, hanno determinato prima la chiusura del tratto autostradale per 45 minuti e rallentamenti e code per un km dopo la riapertura.

È ancora giallo sull’esatta dinamica dell’incidente, dinamica che verrà chiarita grazie ai rilevamenti realizzati dalla Polstrada. Inizialmente si era parlato dell’investimento di un uomo, sceso per motivi sconosciuti dal suo mezzo di trasporto, ma la stessa Società Autostrade ha smentito e ha fatto chiaramente sapere che si tratta di uno scontro tra due mezzi: una vettura e un mezzo pesante, per l’appunto.

(Immagine d’archivio)

Maria Mento