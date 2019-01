Incidente automobilistico per Filippo di Edimburgo: forte shock per il marito di Elisabetta II

Incidente automobilistico per Filippo di Edimburgo, il Principe è salvo ma in stato di shock

Grande paura alla corte di Elisabetta II e tragedia evitata per un pelo. Il Duca di Edimburgo, cioè il Principe Filippo (consorte della regina), qualche ora fa è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Il Principe, che ha raggiunto la veneranda età di 97 anni, sarebbe stato molto fortunato nello rimanere illeso. In compenso- ma la cosa è assolutamente comprensibile- si troverebbe adesso in uno stato di forte shock. Secondo fonti ufficiali più che attendibili, alla guida dell’automobile “reale” ci sarebbe stato proprio l’anziano Principe consorte e non un autista qualsiasi.

Incidente automobilistico per Filippo di Edimburgo: alla guida della vettura c’era proprio il Principe

Il Principe Filippo, Duca di Edimburgo e Principe Consorte, è stato vittima di un incidente stradale quest’oggi. Il Duca pare stesse rincasando, a bordo di una Range Rover, e che stesse raggiungendo la tenuta di Sandringham (Norfolk)- che è proprietà della corona- quando avrebbe impattato contro un’altra vettura.

Pare anche che alla guida della Range Rover ci fosse proprio lui, il Principe Filippo. Sulla scena dell’incidente sono arrivati gli agenti di Polizia, i quali hanno riferito (così come ha fatto anche Buckingham Palace attraverso i suoi portavoce) che il Principe non ha riportato ferite in seguito allo scontro automobilistico.

Filippo di Edimburgo, successivamente, è stato accompagnato a Sandringham con un’altra automobile. L’anziano Principe consorte non è ferito ma è rimasto sconvolto da quanto accaduto. Sempre la Polizia ha parlato dello stato di shock che la vicenda gli ha arrecato.

Maria Mento