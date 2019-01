Kate Middleton “ricicla” abiti che ha già indossato. I fan apprezzano: “E’ adorabile”

Kate Middleton “ricicla” gli abiti

Kate Middleton non si fa problemi nell’indossare nuovamente abiti già utilizzati in cerimonie precedenti. In occasione del secondo fidanzamento reale in due giorni, la Duchessa di Cambridge ha riciclato per l’occasione un abito Oscar De La Renta, che aveva indossato in precedenza nel 2017.

Il top e la gonna in stile blazer viola di Kate fanno entrambi parte della collezione Autunno 2015 e sono stati precedentemente venduti a 1.722 sterline (oltre 1500 euro).

Oltre al riciclaggio dei due capi d’abbigliamento, Kate sembrava indossare un paio di bellissime scarpe nuove per l’evento. I tacchi erano di vernice nera con dettagli in fibbia dorata che la Duchessa di Cambridge ha abbinato con calzamaglia e borsa nera.

Look casual per l’incontro con i bambini

Commentando l’intero look, un utente di Twitter ha scritto: “Ha indossato questo outfit in precedenza, e sono così felice di rivederlo! Adoro il colore e le nuove scarpe! ”

Kate ha optato per un look casual il giorno prima al King Henry’s Walk Garden, dove ha incontrato i bambini delle scuole. La mamma del principino George ha scelto per l’occasione jeans khaki, scarpe da passeggio e una giacca verde.

Il cappotto di Kate era la Dubarry Bracken Tweed Sports Jacket, che ha un prezzo di 399 sterline (circa 350 euro).