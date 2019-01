“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 17 Gennaio 2019 in onda su LatteMiele

Dedichiamo, come di consueto, una finestra mattutina a “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Giovedì e venerdì sono giornate interessanti ma è anche importante ricordare che c’è questa situazione molto utile tra il 22 e il 23 che potrebbe in qualche caso regalare delle sorprese. E, naturalmente, saranno sorprese importanti per chi ha lavorato bene, seminato bene nel passato; gli ultimi tre giorni di Gennaio sono ancora più importanti quindi conviene sfruttarle queste ore per rimettere in sesto le proprie energie, iniziare al meglio i propri ideali. Diciamo che dopo un inizio di settimana pesante si può ritrovare veramente una buona serenità. Emozioni in corso;

Toro. Il Toro è un po’ stanco, nervoso, ansioso, perché carenze fisiche ce ne sono state (anche economiche, eh), però ora c’è una grande soluzione. Saturno in buon aspetto. Non è che improvvisamente i progetti che sono stati un po’ scarsini negli ultimi mesi del 2018 recuperano al volo. Se una cosa non nasce bene difficile farla andare per il verso giusto, però quantomeno si va avanti e soprattutto si può anche avere qualche sorpresa in più. Queste sono stelle di successo perché avere un ottimo Saturno senza contrasto di Giove permette un recupero anche in amore. E a proposito dell’amore: Febbraio può portare sorprese;

Gemelli. Martedì e mercoledì la Luna tocca il tuo segno e questo è già un buon inizio, poi parliamo di un recupero immediato per ciò che concerne le trattative, dove però consiglio di essere furbetti, quindi in questo periodo no alle situazioni – figurativamente parlando- corpo a corpo, devi mediare. È un momento in cui non devi ostinarti per ottenere quello che non è possibile avere. Queste due giornate portano un po’ di tranquillità e anche il desiderio di rivedere gente che non frequentavi da tempo;

Cancro. Sono molte le tensioni che albergano nel tuo animo e chissà quante distrazioni, quante tensioni ci sono state alla fine dell’anno scorso. Anche un nuovo amore è importante ma se nasce contemporaneamente ad un’altra storia già esistente da tempo è chiaro che il caos regna sovrano. Febbraio sarà un mese in cui bisognerà ufficializzare una storia o comunque capire da che parte stare. Lo dico in anticipo perché questi sono giorni utili proprio per rivedere alcune questioni.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Giovedì e venerdì sono due giornate in cui si può dire che sei forte e affascinante. Sperimentare in giro questo ritrovato fascino non solo è utile per acquisire ancora più autostima ma anche perché ti riesce meglio parlare, gestire le cose. Le nuove relazioni sembrano più favorite e piano piano si cambia. Certo, dipende anche da quello che stai facendo ma solitamente il Leone non è che si accontenti di cose da poco;

Vergine. Se ci sono state, come credo, difficoltà a livello fisico, personale, questo è il momento migliore per recuperare. Se non c’è la persona giusta al tuo fianco forse è perché ti sei guardato un po’ troppo attorno, con diffidenza, mentre adesso bisogna aprirla una porticina. Spesso i Vergine si chiudono nelle proprie convinzioni che anche se sono giuste hanno bisogno però ogni tanto di essere confrontate con l’esterno, con le idee degli altri. Sarà decisamente più facile farlo a Febbraio, anche in amore;

Bilancia. Per la Bilancia giovedì e venerdì sono giornate interessanti. Si può ritrovare armonia nei contatti, nei rapporti sociali. In questo momento è molto utile avere un buon legame con gli altri. Due giornate che invitano ad allargare il giro delle conoscenze e delle amicizie. Qualsiasi cosa succeda in amore, soprattutto se ci sono contrasti, sarebbe meglio affrontare tutto entro venerdì;

Scorpione. Lo Scorpione può ritrovare una bella energia e se questa energia verrà disposta a favore dell’amore meglio. Con Capricorno e Vergine ci può essere un feeling molto particolare, stessa cosa con il Leone. D’altronde, nella tua vita, soprattutto in amore, tu prediligi i contrasti, ti piacciono le battaglie. A te piace l’amore che si conquista, che si ottiene anche grazie alla lotta, e devo dire che da questo punto di vista non sbagli perché le cose più belle sono quelle conquistate, solo che non si può vivere perennemente contro qualcuno. Quello che nasce adesso può essere perfezionato nel mese di Febbraio.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Al Sagittario ripeto che questo è un anno di grande esuberanza, di grande importanza, e quindi anche se negli ultimi due o tre giorni ci sono stati momenti un po’ tesi, conflittuali, bisogna andare oltre. Sabato e domenica saranno giornate di recupero ma almeno per il momento 48 ore di prudenza sono necessarie, così come cautele per evitare inutili crisi. I Sagittario più in crisi sono quelli che devono dire stop a qualcosa che magari va avanti da anni ma ormai non soddisfa più. Certo che se sei Sagittario ascendente Sagittario o Gemelli ci metterai pochissimo a dire stop, mentre per quelli che hanno una situazione diciamo più complicata, magari un ascendente in un segno d’acqua, è sempre più problematico cambiare;

Capricorno. Solitamente maturi le decisioni nel tempo e nella lentezza. Ora, però, bisogna fare una scelta. Da Marzo arriverà un anno favorevole, da Febbraio Venere, quindi come ho spiegato l’altro ieri o ieri, Venere e Saturno sono in ottimo aspetto. Tu hai anche la possibilità di fare una scelta o un cambiamento: devi solo agire. Consiglio sempre di non aggiustare i cocci rotti, è meglio iniziare qualcosa di nuovo, ex novo, perché se ci sono delle situazioni che non sono andate bene l’anno scorso meglio non recuperarle perché sarebbe una grande perdita di tempo continuare così. L’amore può tornare protagonista anche il prossimo mese;

Acquario. L’Acquario sta cercando di recuperare terreno ed è un pochino frastornato. Tante le cose da fare, tante le cose anche da evitare. Sì, perché adesso per fare tutto troppo di corsa potresti anche perdere del tempo in situazioni e questioni che non vale la pena migliorare. Sabato e domenica saranno giornate utili. Chi non ha un amore o deve fare una scelta d’amore sarà più forte e più ricettivo, ed entro Marzo si potrà vivere un evento importante. Cerca di ritrovare un po’ di tranquillità;

Pesci. Quelli che da poco hanno subito una crisi si trovano in conflitto ed è chiaro che devono cercare un po’ di tranquillità. Attenzione a non vendicarsi dei torti subiti, mai rivelata, in maniera sbagliata: ad esempio, un tradimento, vivendo situazioni conflittuali. Questo weekend aiuta a parlare e nel lavoro c’è una fase di lenta crescita che però a Febbraio accelera. Mi piace questo oroscopo anche se ultimamente proprio l’amore è stato fonte di disagio. Attenzione a non insistere troppo, soprattutto se vivi due storie o se c’è stata una separazione perché il problema del momento è che non riesci a capire cosa desideri davvero. Quando sei lontano da una persona ti manca, quando stai con questa persona ti sembra un po’ troppo insistente o magari ti chiede di fare delle cose che tu non desideri fare. E così vivi nella più totale incertezza che giorno dopo giorno può creare difficoltà. Insomma, la goccia scava la roccia e adesso c’è la possibilità anche di- se qualcuno insiste troppo- staccarsi. Una pausa di riflessione mi sembra d’obbligo.

