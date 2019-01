Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono ufficialmente lasciati: avviate le pratiche di separazione

Da prima di Natale, si rincorrono voci riguardanti la fine del matrimonio di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Ebbene, tra la showgirl sarda ed il calciatore sarebbe ufficialmente finita. Ad annunciarlo è, in esclusiva nel suo nuovo numero, il settimanale “Oggi”. I due, ormai da settimane, nonostante non abbiano ancora reso ufficiale la separazione, vivono divisi, Melissa a Milano con il figlio Maddox. La coppia, tra l’altro, avrebbe già chiesto ad un noto avvocato, amico di Melissa, di avviare le pratiche per la separazione.

Melissa e Kevin, come vi dicevamo, non hanno ancora reso nota la fine del matrimonio, quindi, quella di “Oggi”, potrebbe essere un’indiscrezione non veritiera, ma il fatto che i due, ormai da tempo, non si facciano vedere insieme, lascia presagire che sia davvero finita. Recentemente, Melissa, che sui social ha sempre smentito di essere tornata single, era stata contattata dal settimanale “Chi”, per rilasciare una dichiarazione in merito al rumor suo sul matrimonio naufragato. L’ex Velina, al giornale diretto da Alfonso Signorini, non aveva confermato la separazione e si era limitata a dire:

“Finché avrò la fede al dito vorrà dire che sarò ancora sposata”.

Come stanno veramente le cose tra Melissa e Kevin? Scommettiamo che lo scopriremo molto presto!

Maria Rita Gagliardi