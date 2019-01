Riassunto puntata Uomini e Donne 17 gennaio 2019: ecco cosa è successo

Uomini e Donne: ecco cosa è successo nella puntata di oggi

Oggi 17 gennaio 2019 è andata in onda una nuova puntata del talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Ecco il riassunto della puntata di oggi. La nuova puntata di Uomini e Donne inizia con il trono di Lorenzo Riccardi che avrebbe dovuto fare un’esterna con Giulia, organizzata proprio dalla ragazza. Precedentemente Lorenzo aveva baciato Giulia e presentato sua nonna a Claudia, e questo non era piaciuto molto ad entrambe. Il ragazzo ha preferito uscire in esterna con Claudia, per chiarire con lei, a discapito dell’esterna con Giulia. Claudia però, vedendo il precedente bacio con Giulia, decide di non vedere Lorenzo che quindi rimane con un pugno di mosche in mano. Le due corteggiatrici sembravano, per una volta, essere d’accordo tanto che si sono strette la mano. Si parla inoltre della futura scelta che si svolgerà all’interno di un castello, con la presenza di amici e parenti, per la festa di fidanzamento. Le due corteggiatrici hanno anche avanzato la possibilità di dire no, lasciando il tronista a festeggiare da solo.

Si passa al trono di Teresa Langella che, durante la scorsa puntata, aveva eliminato Andrea Dal Corso perchè non lo sentiva pienamente sincero. Il corteggiatore oggi è nuovamente nello studio di Uomini e Donne e la cosa non è piaciuta molto all’altro suo corteggiatore, ovvero Antonio Moriconi. Andrea ha fatto un gesto molto importante per Teresa, visto che ha inviato fin sotto casa sua cinque mazzi di rose rosse ognuno dei quali è accompagnato da un biglietto. La cosa più importante è che il tutto si è svolto senza telecamere, è stata infatti Teresa a dire ai suoi familiari di immortalare il momento. Antonio contesta la reazione della tronista dato che durante la loro esterna, tra l’altro davvero molto bella, era decisa a rimanere ferma forte della propria decisione di eliminarlo. La giovane è molto dispiaciuta per la reazione di Antonio, che invita ripetutamente a ballare, ma lui non vuole e si tiene tutto dentro.