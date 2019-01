Auto fugge dalla polizia e si ribalta in una carambola mortale: morti tutti gli occupanti 

Auto fugge dalla polizia e si ribalta: morti tutti gli occupanti

È di 4 morti e di 2 feriti l’esito di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 19 in provincia di Caserta.

Tutte le vittime sono romeni in fuga dalla polizia che, durante il pattugliamento anti-furti, aveva intimato l’alt alla loro vettura.

Secondo una prima ricostruzione, il ribaltamento della vettura sarebbe avvenuto sulla strada statale 372 Telesina, vicino ad Alzignano, tristemente nota per molti incidenti.

Quattro le vittime nell’incidente, tutti a bordo della Skoda in fuga dall’auto della polizia. La vettura era stata notata da una pattuglia della polizia a Telese, Benevento, la quale le aveva imposto l’alt per aver riconosciuto la targa della Skoda, già nota alle autorità.

Le autorità del luogo stavano pattugliando la zona, dove nelle ultime settimane avvengono molti furti nelle abitazioni. Quindi notando l’auto con targa sospetta le hanno subito intimato l’alt.

L’inseguimento e poi l’incidente

Tuttavia l’auto non solo non si è fermata ma ha iniziato una fuga a massima velocità sulla statale. Ha cominciato quindi un lungo inseguimento sulla statale 371 ed all’altezza del comune di Alvignano, Caserta, i fuggitivi nel tentativo di evitare un camion si sono ribaltati.

L’alta velocità che l’auto aveva mantenuto ha reso la carambola mortale. La vettura ha terminato la corsa schiantandosi contro il guard rail e anche contro una Fiat che transitava in quel momento. Uno degli occupanti dell’auto è stato sbalzato fuori dall’auto ed finito investito da un camion, uno è morto lanciato oltre il cavalcavia. Gli altri due rimasti in auto sono morti nella carambola. Due i feriti a causa dell’incidente, uno in gravi condizioni.

Due delle vittime sono state sbalzate fuori dall’auto ed i loro corpi sono in fase di recupero. Tra le quattro persone decedute c’è anche una donna.

Nella Skoda sono stati recuperati oro e collane, probabilmente il bottino dei furti, e anche alcuni cacciaviti.