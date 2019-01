‘Avanti un Altro’, ESCLUSIVA a ‘Checco Lione’: “Bonolis è incredibile, non solo a telecamere accese”

E’ uno dei personaggi più simpatici del salottino di ‘Avanti un Altro’, il quiz show di Canale 5 che da anni allieta il pubblico dalle 18.45 alle 20: ci riferiamo a Nicola Calia, il comico che nel programma impersona il supereroe pugliere ‘Checco Lione’. Lo abbiamo raggiunto per farci raccontare in ESCLUSIVA qualcosa sulla sua esperienza in tv.

Ciao Nicola, è un piacere averti qua. Al noto game show ‘Avanti un Altro’ di Canale 5 da sindaco sei tornato ad essere il supereroe ‘Checco Lione’: in tempi così fragili per il nostro movimento politico italiano ci sarebbe bisogno di molti Checco a tuo parere?

Ci sarebbe bisogno di un supereroe vero, di ‘Checco Lioni’ ce ne sono già troppi!

Un personaggio con la grande carriera di Paolo Bonolis non ha certo bisogno di presentazioni, ma ti voglio chiedere quale pensi sia il contributo più grande che Paolo dà per far sì che ‘Avanti un Altro’ continui a essere un quiz di successo…

Paolo non dà nessun contributo, lui è “Avanti un altro!” Senza Paolo il programma non avrebbe motivo di esistere. É meravigliosamente unico. E non solo a telecamere accese… E nel nostro ambiente non é affatto una cosa scontata.

C’è una persona in particolare del salottino con cui hai maggiormente legato?

Mi sarebbe piaciuto molto legare soprattutto con le donne del salottino, ma credo che mia moglie avrebbe messo a serio rischio i miei superpoteri, quindi ho dovuto ripiegare su ciò che avanzava… Scherzi a parte, dopo 3 anni sono tanti i colleghi e le colleghe che oggi posso orgogliosamente definire Amici, anche al di fuori del salottino. Potrei nominarne 100, ma su tutti dico Alessandro Patriarca (ex ‘malato’, attualmente ‘gobbo’ aiutante iettatore), Emanuele Vaccarini (il Gladiatore) e Francesco Nozzolino (XXXL). Ma siamo davvero un grandissimo e bellissimo gruppo di amici. Credo sia anche questo uno dei punti di forza di ‘Avanti un altro’!

Facci una confessione: il supereroe ‘Checco Lione’ sarebbe capace coi suoi poteri di vincere al gioco finale del programma?

Certo che si! E anche senza superpoteri! Semplicemente leggendo le risposte dalla cartellina di Paolo!

Simone Ciloni