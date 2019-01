Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film venerdì 18 gennaio 2019

Anche oggi, venerdì 18 gennaio 2019, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Diversi i film questa sera, di seguito trovate trame e trailer. Su Rai 1 va in onda Superbrain – Le supermenti, Il programma prevede una gara suddivisa in tre manche tra sei concorrenti superdotati con straordinarie capacita’ mentali, che dovranno superare prove d’abilita’ impossibili per l’uomo medio. Va in onda su Rai 2 The Good Doctor, Mentre Shaun cerca di evitare la terapeuta che dovrebbe aiutarlo con le visite a domicilio, affronta il caso di un atleta ricoverato per la rottura dei legamenti che deve affrontare un problema molto più serio.

Su Rai 3 Qualunquemente, Cetto La Qualunque, latitante all’estero da molto tempo, torna in Italia. L’uomo porta con sé la sua nuova famiglia, al suo ritorno ritrova il suo vecchio braccio destro e la sua vecchia famiglia. Gli amici lo informano che le sue proprietà sono minacciate dalla legalità… Quarto grado va in onda su Rete 4, Il programma d’informazione continua a seguire i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, i cold case e i procedimenti giudiziari più discussi dall’opinione pubblica. Alla base del racconto, le interviste ai protagonisti delle vicende, i collegamenti con gli inviati sul territorio e le meticolose ricostruzioni della redazione.

Su Canale 5 va in onda Chi vuol essere milionario?, Ogni concorrente tenterà la difficile scalata al milione, rispondendo correttamente a 15 domande, avendo a disposizione solo 3 aiuti: l’aiuto del pubblico, l’aiuto da casa e il 50:50. Su Italia 1 va in onda Iron Man, Tony Starks dopo essere stato rapito viene costretto a costruire un potente missile in una caverna. Tony inganna i suoi rapitori terroristi e costruisce una armatura meccanica che gli permette di scappare. Tornano nella sua azienda si chiede come mai i terroristi avessero così tante casse delle sue armi, inizia quindi ad indagare.

Propaganda Live va in onda su La 7, nuovo programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Con lui ci sara’ tutta la sua banda, a cominciare dal disegnatore Marco Dambrosio, in arte Makkox.

Italia’s Got Talent Audizioni va in onda su Tv 8, Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano valutano improbabili talenti che si esibiscono in svariate discipline.

Su Iris va in onda Il secondo tragico Fantozzi, Da Montecarlo dove si gonfia d’acqua fino a levarsi in volo come un palloncino, a Genova dove gli si infrange in testa la bottiglia di champagne destinata al varo di una nave, a Roma dove lo segue un ferocissimo alano, ad Agrigento dove viene sparato come uomo proiettile da circo, a Capri dove provoca un terremoto andando a sbattere contro i Faraglioni… il mondo e’ sempre contro l’infelice ragionier Ugo. Su Cielo va in onda Le malizie di Venere, Un uomo dopo aver conosciuto una ragazza alquanto disinibita si lascia andare ai piaceri della carne, finisce nei guai con la legge a causa di un delitto avvenuto durante un’orgia.

Rai 1

21:25 – Superbrain – Le supermenti

00:00 – TV7

Rai 2

21:20 – The Good Doctor – Sacrificio

00:10 – Calcio e Mercato

Rai 3

21:15 – Qualunquemente

23:05 – Rabona il colpo a sorpresa

Rete 4

21:25 – Quarto grado

00:30 – DonnAvventura – Speciale Giappone Centrale

Canale 5

21:20 – Chi vuol essere milionario?

00:30 – Supercinema

Italia 1

21:25 – Iron Man

23:50 – Jonah Hex

La 7

21:15 – Propaganda Live

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:45 – Italia’s Got Talent Audizioni

23:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Firenze

00:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trentino

Iris

21:00 – Il secondo tragico Fantozzi

23:20 – Rag Arturo De Fanti bancario precario

Cielo

21:15 – Le malizie di Venere

23:15 – La donna lupo

