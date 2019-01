Disoccupato trova portafoglio con 900 euro all’interno e lo restituisce, il proprietario lo assume

Disoccupato trova portafoglio con 900 euro, lo restituisce e viene assunto dal proprietario

La storia di Omar Chamkou, 59enne marocchino da 30 anni residente in Italia, è un esempio di estrema onestà che conduce ad un lieto fine. L’uomo si trovava per le vie di Cartigliano, un piccolo paese di appena 3.800 anime in provincia di Vicenza, quando si è imbattuto in un portafoglio caduto a qualcuno. Omar ha guardato al suo interno ed ha scoperto che c’era una grossa cifra (900 euro in contanti), denaro che avrebbe potuto fargli comodo visto che da tempo era disoccupato. Ciò nonostante e diversamente da quanto avrebbero potuto fare altre persone nella sua condizione, Omar non ci ha pensato un attimo ed è andato a portare il portafoglio al sindaco del paesino.

Il proprietario del portafoglio offre un posto di lavoro ad Omar

Colpito dal bel gesto, il sindaco Guido Greco ha rintracciato il proprietario del portafoglio e li ha fatti incontrare. A suggello dell’incontro una foto pubblicata su Facebook con sotto scritto: “Bravi, cittadini onesti!”. La buona azione di Omar ha avuto, però, ben più di una pacca sulle spalle e dei complimenti come conseguenza: il giorno successivo il proprietario del portafoglio, Bernardo Finco, gli ha fissato un colloquio nella sua conceria e lo ha assunto. Nel commentare l’assunzione Finco ha detto: “Ci sembrava il minimo, non aveva fatto domanda da noi ma aveva bisogno di lavoro e in questo momento il nostro settore offre opportunità”.