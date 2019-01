ESCLUSIVA Sen. Barbaro (Lega): “Quota 100 e reddito di cittadinanza? Volontà del Governo di sostenere il welfare”

Nella giornata di ieri ha visto la luce il decreto riguardante la cosiddetta Quota 100 per le pensioni e il reddito di cittadinanza, approvato dal governo. Per l’occasione abbiamo intervistato in ESCLUSIVA il Sen. Claudio Barbaro per avere un suo commento a questo proposito. Ecco le dichiarazioni che ci ha rilasciato:

“Il Governo con Quota 100 e con il Reddito di Cittadinanza ha dimostrato di voler mettere in piedi un progetto di politica economica e sociale che, al di là della sua perfettibilità e delle problematicità che ogni piano strategico si porta dietro, inizia a porre rimedio alle conseguenze di un turbo-capitalismo che ha piegato il nostro Stato e la nostra Nazione rendendolo meno coeso e più debole.

Il significato che mi piace cogliere ed evidenziare rispetto a questo provvedimento – anche in relazione al mondo che mi onoro di rappresentare – è dunque la volontà di questo Governo di sostenere il welfare, di aiutare gli italiani e le famiglie che sono state penalizzate dalla crisi economica e finanziaria che ha colpito il mondo e dalla volontà di abdicare nel difendere i propri diritti da parte del precedente esecutivo’ dichiara Claudio Barbaro, Senatore della Lega e membro della VII commissione del Senato”.

Simone Ciloni