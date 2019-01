Forza Italia, ESCLUSIVA Sen. Berutti: “Candidatura di Berlusconi alle Europee? Enorme senso di responsabilità di un uomo al servizio del Paese”

E’ notizia recente la volontà di Silvio Berlusconi di candidarsi alle elezioni europee del prossimo maggio. A questo proposito abbiamo contattato Massimo Berutti, Senatore di ‘Forza Italia’ che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni si è così pronunciato a riguardo:

“Io credo che vada apprezzata la posizione del Presidente, perché le sue intenzioni sono legate da un profondo senso di responsabilità, è una persona che 25 anni fa (nacque uffcialmente ieri ‘Forza Italia’) ha deciso di fare una scelta di vita e mettere il proprio impegno al servizio della politica e del Paese. Ora a 82 anni vuole ridare un grande contributo, rigenerato anche dal punto di vista giudiziario (ci ricordiamo tutti la sentenza che lo ha sostanzialmente riabilitato) e crede profondamente in questa cosa. Tutti insieme saremo al suo fianco e ci crediamo insieme a lui per portare in alto il nome di ‘Forza Italia’. Venticinque anni fa lui ha trainato tutti, ora sta a noi supportarlo al 100% in un gruppo coeso per raggiungere grandi risultati”.

Simone Ciloni