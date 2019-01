Giulia Schiff, “Chi l’ha visto” mostra il video delle violenze: “E’ nonnismo”

Violenze su Giulia Schiff, il video conferma tutto

Portata in spalla e colpita più volte con un frustino sul sedere, mentre tutta la truppa se la ride e incita a colpire più forte, finchè la testa della povera ragazza non viene sbattuta contro quella che pare essere l’ala di un velivolo.

Il video mostrato da Federica Sciarelli durante l’ultima puntata di “Chi l’ha visto?” sembra confermare tutto ciò che è stato denunciato da Giulia Jasmine Schiff, che ha voluto rendere note tutte le angherie subite mentre frequentava l’Accademia militare di Pozzuoli. Denuncia che la procura militare di Roma ha ritenuto fondata.

La giovane ha subito anche mobbing

Il video si conclude con un tuffo in piscina per la giovane. Sui vari social si sta tentando di sminuire l’accaduto: lo stesso ex capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Leonardo Tricarico ha parlato di “consuetudine goliardica”. In realtà, ciò che emerge dalle immagini è un vero e proprio caso di nonnismo, come spiega anche la stessa conduttrice del programma RAI.

La Schiff ha anche denunciato di aver subito mobbing da parte dei commilitoni dopo aver fatto presente di non aver affatto gradito le loro attenzioni. La giovane ha anche subito una lettera di richiamo per aver mangiato una pesca in un’area distante un metro dal luogo autorizzato.