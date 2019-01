“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 18 Gennaio 2019 in onda su LatteMiele

Dedichiamo, come di consueto, una finestra mattutina a “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. In questa giornata senti una voglia di espandere le tue emozioni. Questo è molto bello e anche vitale perché vivere un’esistenza piatta, senza emozioni, uguale sempre a se stessa, non fa bene ad un Ariete che invece, adesso, grazie alla spinta di Giove, Marte, Venere, vuole sostituire il vecchio con il nuovo e questo vale sia per il lavoro sia per l’amore. Ora, non è detto che uno debba scaricare il partner, per carità, però se hai una storia che non va evidentemente va rivitalizzata;

Toro. Al Toro consiglio di fare progetti a lunga scadenza, anche per quanto riguarda l’attività privata perché poi venerdì, sabato e domenica sono tre giornate interessanti. C’è chi riceverà una bella proposta, chi potrà uscire a divertirsi, fare delle cose nuove. Per te è importante, adesso, ristabilire un buon legame con gli altri e si potrebbe pensare anche di cambiare registro sul lavoro. Se poi è l’amore a interessare la tua vita, allora sappi che a Febbraio ci sarà un bel recupero;

Gemelli. I Gemelli hanno la netta sensazione che qualcosa stia cambiando, però non sempre questa sensazione è positiva, soprattutto quando ci si trova di fronte ad un capo intransigente, ad una persona molto nervosa, a qualcuno che invece di aiutarti mette dei paletti e a qualcosa bisogna rinunciare. Forse anche a qualche quattrino? Le spese sono state tante e anche chi ha guadagnato si è trovato poi a dover reinvestire soldi; l’amore rimane protagonista, ma in che modo? Anche con qualche problema in più, per cui ci sono dei Gemelli che sono sospettosi nei confronti del partner ed altri che invece in questi giorni dovrebbero capire da che parte sta andando il cuore;

Cancro. Al Cancro consiglio di chiarire le cose che non vanno soprattutto adesso, perché poi Venere sarà opposta il prossimo mese quindi più che un distacco- a meno che non ci siano problemi- questa situazione (secondo me) è indicativa di un amore che non può essere più vissuto nello stesso modo. Se poi ci sono due amori allora bisogna fare una scelta e questo non è facile per chi vuole comunque avere delle rassicurazioni. Si potrebbe pensare ad una rinascita anche dal punto di vista lavorativo, dove però entro Marzo bisognerà fare una scelta di cambiamento.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Al Leone chiedo di mettersi in gioco, ora, perché abbiamo un anno di tempo. Non che dopo le cose non funzionino, però questo è l’anno del trampolino di lancio, è l’anno in cui si può fare di più in vista dei prossimi anni. Sono convinto che riuscirai sempre a fare qualcosa in più, tu non conosci remore o ostacoli, anzi, più ti ostacolano e più te cerchi di scavalcare queste difficoltà. L’amore può tornare protagonista anche dopo un periodo di grandi difficoltà. Una rivincita è possibile;

Vergine. Per la Vergine c’è un po’ di nervosismo e soprattutto un po’ di calo dal punto di vista energetico. C’è chi è stato male, chi deve recuperare anche dal puto di vista emotivo. Io ritengo che molti siano in uno stato di agitazione che riguarda lavoro e salute perché negli ultimi tempi sei stato un po’ sotto pressione. Questo non limita il raggio d’azione, però può limitare l’amore, e allora qui abbiamo Vergine che sono in crisi ma anche Vergine che amano tanto il partner ma non hanno potuto– proprio per motivi fisici- stare con la persona amata quanto avrebbero desiderato o come avrebbero desiderato;

Bilancia. Per la Bilancia giornata che invita ad essere un po’ sereni perché tanti Bilancia vanno a lavoro, o tornano a casa, ripetendo a loro stessi- come un mantra- “non devo arrabbiarmi”, “devo far finta di nulla”, “non devo dare spazio ai seccatori”. Ma quant’è difficile mantenere l’equilibrio? Da stasera fino a domenica cerca di non cadere in qualche polemica in più, soprattutto in amore;

Scorpione. Lo Scorpione di recente ha dovuto lottare per mantenere le proprie posizioni, ma ricordiamo che c’è sempre un Saturno importante, poi chi ha un ascendente Scorpione, Cancro, Pesci, potrebbe anche ricevere qualche soldo in più. Approfitta di questo weekend per ripristinare le emozioni vere. Grandi incontri, emozioni, per chi non si chiude in casa, per chi non ha paura di affrontare le relazioni. È un moto diretto quello che le stelle vedono come, diciamo, fonte anche di vantaggio in vista delle prossime settimane.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Nonostante il periodo sia buono e l’anno sia importante per il Sagittario, questo venerdì non mi convince del tutto. Non sarà che per caso, per portare avanti tutto quello che hai in mente, devi scavalcare qualche ostacolo? Devi discutere con qualcuno che non vuole vederti evoluto? Che non vuole vederti cresciuto, migliorato? Il desiderio di trasferire emozioni, di vivere altrove, di fare delle cose diverse sarà sempre più impellente, quindi anche impetuoso;

Capricorno. Va bene ripartire nel lavoro, basta non commettere gli errori dell’anno scorso. Da Febbraio avremo Venere molto bella insieme a Saturno nel tuo segno zodiacale. Questo significa concretezza, voglia di fare grandi scelte, voglia di stare accanto ad una persona che ti piace, anche se stai vivendo una relazione part-time o poco definita, voglia di dire ad una persona che ti interessa “Che vogliamo fare di questo legame?”, “Come lo dobbiamo e vogliamo portare avanti?”. Poi, non parliamo di quelli che vivono un amore nascosto, ufficioso, perché si sentirà dopo questo desiderio di renderlo ufficiale. Concessioni d’amore possibili;

Acquario. Vorresti proprio rinnovare la tua vita ma lo stai facendo. Tra l’altro, adesso, anche un progetto che era stato limitato nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, può andare meglio. Per il momento è consigliata prudenza. Se ci sono stati problemi andranno risolti con calma; si esce da un 2018 pesante per i quattrini, quindi non è facile recuperarli, però qualcosa si muove. Tu hai tante buone idee, ma fruttano davvero? Cerca di farle fruttare per te stesso e non fare sì che siano gli altri ad approfittarsene;

Pesci. Per i Pesci devo dire occhio alle complicazioni perché, sia per motivi di gelosia sia per motivi di imbarazzi sentimentali, questo non è un grande periodo. Io ho sempre detto “Gennaio non mi piace”. Gennaio è un mese ambiguo, Gennaio è un mese anche strano persino per le coppie che si vogliono tanto bene. Sabato e domenica saranno giornate più coinvolgenti però consiglio di procedere a passi lenti e proprio in questi giorni, e anche negli ultimi tre giorni di Gennaio, attenzione alle relazioni strane, particolari; potresti essere molto attratto da qualcuno che poi diventa un problema da gestire. È chiaro che chi è sposato e ha l’amante (parlo in maniera molto chiara) o chi ha un passato difficile, si è separato e ora vuole lanciarsi in una nuova passione, è in profondo imbarazzo ma addirittura anche quelli che hanno una bella relazione ultimamente sono stati un po’ male, non hanno saputo ben scindere le questioni di lavoro da quelle amorose. Quindi, in questo grande calderone si mischiano tensioni personali, tensioni di tipo emotivo e anche momenti di grande agitazione interiore. Bisogna farsi largo in mezzo a tutto questo caos.

