L’eclissi di Luna totale influenzerà la nostra vita? le rivelazioni degli astrologi

La luna piena e le eclissi possono influenzare la vita delle persone? Difficile trovare una risposta a questa domanda, certo è che il 21 gennaio 2019 è considerato, nel calendario astrologico, un giorno estremamente importante. E’ infatti prevista un’eclissi totale di luna che, secondo gli astrologi, potrebbe avere un concreto impatto sulle nostre vite: la Super Blood Wolf Full Moon Eclipse, come è stata ribattezzata, può avere effetti sia negativi che positivi, come sottolineato dagli esperti di Horoscope, secondo i quali le eclissi creano opportunità e percorsi di cambiamento, porte che vanno attraversate con coraggio.

Eclissi di luna totale, nuove opportunità all’orizzonte

Che in questo caso, dal momento che l’evento sarà nel segno del Leone, potrà essere attinto da questo segno forte, per attraversare la porta e cogliere le opportunità portate dall’eclissi di luna totale, da un nuovo posto di lavoro ad un altro luogo nel quale vivere, dai soldi all’amore. Il risultato, sottolineano gli astrologi, sarà “qualcosa di nuovo nella tua vita e soprattutto realizzabile perchè avrai avuto il coraggio di cambiare”.

Oroscopo, le previsioni segno per segno

Nel caso dell’acquario a beneficiarne sarà ad esempio la vita sentimentale, da nuovi incontri ad un ritrovato amore con la proprià metà. Per i pesci questo mese potrebbe avere effetti positivi sul lavoro con nuove opportunità per fare progressi; nel caso dell’ariete gli astrologi consigliano di rimanere vicino ai parenti per un miglioramento delle proprie relazioni familiari. Passando al toro invece vi saranno novità nel contesto dell’ambiente domestico, come ad esempio l’arrivo di un nuovo vicino con il quale avviare rapporti che potrebbero in futuro innescare benefici. La super luna cambierà la vita dei gemelli, anche se bisognerà prendersi il tempo necessario per ragionare su un nuovo percorso da seguire. Per il cancro a mutare sarà la situazione finanziaria e l’eclissi potrebbe rendere il mese di gennaio più redditizio. Cambierà invece la cerchia di amici del leone, a beneficio della propria crescita personale mentre la vergine supererà le crisi pregresse con una mentalità diversa e caratterizzata da pensieri positivi. Interessanti opportunità si prefigureranno, a livello lavorativo, per lo scorpione mentre il sagittario modificherà la sua routine a fronte di nuove eperienze. Infine il capricorno potrebbe ottenere importanti benefici economici, incassando a gennaio per far fronte agli imprevisti nel corso del 2019.