Lorella Cuccarini replica ad Heather Parisi: “Perché continui a parlare dai paradisi fiscali?”

Secondo atto della faida che vede protagoniste Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Ieri , attraverso questo post, vi avevamo parlato del tweet al vetriolo scritto da Heather Parisi, per commentare le dichiarazioni rilasciate da Lorella Cuccarini, in merito all’attuale Governo.

Heather, legata a Lorella da una rivalità artistica che dura da anni, aveva scritto: “”Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste”.

Ebbene, la controreplica di Lorella non si è fatta attendere. La showgirl, attraverso un post Facebook che in un secondo momento è stato ripreso anche su Twitter, ha scritto: “Noto con piacere che Heather non si è ancora tolto l’auricolare dai tempi di “Nemica Amatissima” e dunque mi rivolgo direttamente al suggeritore “Umbi”: come mai una persona che da molto tempo ha lasciato l’Italia, per motivi che io non ricordo ma forse qualcun altro si, continua ad occuparsi, twittando da paradisi fiscali, di questioni dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse? Ah saperlo”.

L'”Umbi” al quale Lorella fa riferimento, è Umberto Maria Anzolin, marito di Heather. I due, da diversi anni, vivono ad Hong Kong a causa, pare, di alcuni debiti di Anzolin con il Fisco, dovuti alla chiusura della conceria di famiglia. Tali voci erano state smentite dalla Parisi, al settimanale “Chi”. La ballerina aveva dichiarato:

“Non sono fuggita come qualcuno insinua: l’ho fatto per amore. A Hong Kong sono arrivata con la mia famiglia il primo gennaio 2011, senza eccessi e senza clamore, ma anche senza fughe o misteri, accompagnata dalla consapevolezza di iniziare, a 50 anni, l’ennesimo importante capitolo di una vita meravigliosa”.

La diatriba Cuccarini-Parisi può dirsi conclusa, o avrà ancora un seguito, a suon di botta e risposta?

Maria Rita Gagliardi