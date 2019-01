Meteo week-end all’insegna dell’instabilità: neve, pioggia e crollo delle temperature

Un fine settimana caratterizzato dall‘instabilità. Sarà ballerino il tempo sull’Italia, stando alle previsioni meteo diffuse nella giornata di venerdì 18 gennaio, che prefigurano per buona parte delle regioni dello stivale, una situazione ben poco adatta alle gite fuori porta. Cieli coperti e maltempo con piogge localmente intense interesseranno tutto il Belpaese, da nord a sud, e non mancherà la neve che in alcune regioni potrebbe cadere anche a quote medio basse.

Maltempo e instabilità per sabato 19 gennaio

Per la giornata di sabato sono previste nevicate mattutine in Piemonte e nuvolosità diffusa al nord mentre al centro potrebbe essere interessata dalla caduta di neve la provincia di Rieti, con piogge pomeridiane e serali lungo la costa adriatica e in alcune zone del Lazio. Al sud dovrebbe piovere in mattinata, in particolare in Puglia ed in Basilicata, con un progressivo miglioramento nelle ore successive e temperature comunque superiori alla media del periodo, fino a 15 gradi in alcune zone.

Previsioni meteo domenica 20 gennaio

La situazione rimarrà pressochè invariata anche durante la domenica con precipitazioni e temporali isolati previsti in particolare tra Lazio e Toscana ed in Umbria, Marche e Abruzzo. Previste anche nevicate sugli Appennini con quota minima tra i 600 ed i 700 metri e temperature che al nord e al centro dovrebbero ulteriormente calare mentre rimarranno sostanzialmente invariate al sud.