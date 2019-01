Morgan torna in Rai dopo dieci anni, polemiche in arrivo?

Dopo il ritorno di Simona Ventura come conduttrice della prossima stagione di “The Voice” (ve ne abbiamo parlato qui) e l’approdo di Stefano Martino come conduttore di “Made in Sud” (ve ne abbiamo parlato qui), Carlo Freccero, nuovo direttore di Raidue, segna un altro colpaccio: il ritorno di Morgan nella tv di Stato.

A riferirlo è l’Agenzia “Agi”. Il discusso artista, venuto alla ribalta a livello televisivo per essere stato uno dei giudici più apprezzati di “X Factor”(sia quando il talent era in onda in Rai che su Sky) torna a lavorare nella tv pubblica dopo dieci anni. Il cantante, giovedi’ 24 Gennaio su Raidue, sarà al timone di “Freddie”, lo speciale in prima serata che, sull’onda del successo cinematografico di “Bohemian Rapsody”, sarà dedicato ai Queen e al loro indimenticabile concerto del 1981 al Forum di Montreal. Morgan, grandissimo esperto musicale, sarà il narratore dell’evento esaminando i testi musicali dei Queen a Montreal, oltre che approfondire la storia del gruppo.

Ma non è tutto, perchè Freccero vorrebbe Morgan anche come coach di “The Voice”, insieme alla ex Asia Argento, alla quale è stato tolto il posto di giudice della scorsa edizione di “X Factor”. Ad ora, una sua eventuale partecipazione al talent show non è stata ancora ufficializzata, ne sapremo di più dopo il “Festival di Sanremo”, quando saranno resi noti i palinsesti di Raidue. Quel che è certo è che Morgan si prepara a tornare in Rai dopo dieci anni e la sua presenza non passerà inosservata, generando, probabilmente, un mare di polemiche.

Maria Rita Gagliardi