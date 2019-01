Niente sesso, sono il Furher; teoria “hot” sulla vita intima di Adolf Hitler

Niente sesso fra Hitler e la sua compagna Eva Braun

Il Fuhrer non avrebbe mai “consumato” una vera relazione sessuale con la sua storia compagna

Niente sesso per Adolf Hitler e la sua storia amante Eva Braun. E’ la bizzarra teoria suggerita da un biografo della Braun, secondo cui la storia d’amore con il Furher sarebbe stata solo una montatura mediatica. Ideata dallo stesso Hitler.

Niente sesso fra Hitler ed Eva; la Braun soffriva di una sindrome vaginale?

Niente sesso per il Furher; sembra il titolo di una commedia sexy, invece è l’ultima di una serie di teorie e speculazioni su uno dei personaggi più discussi dell’ultimo secolo. Parliamo di Adolf Hitler e precisamente della sua storica relazione amorosa con Eva Braun, la fedele compagna di una vita. Come rivela un articolo comparso sul Daily Star, negli ultimi tempi sono emersi diversi dubbi sul rapporto che univa Hitler e la Braun. Secondo un biografo della donna, Eva non sarebbe stata in grado di fare sesso.

La causa andrebbe ricercata in una rara patologia vaginale, la sindrome di Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH). Questa malformazione si manifesta durante la gravidanza, impedendo lo sviluppo dell’apparato riproduttivo del feto. Le persone affette quindi potrebbero essere parzialmente o totalmente prive di utero o di condotto vaginale. Una condizione di cui avrebbe sofferto anche la compagna di Hitler, sostiene il professor Thomas Lundmark nella sua biografia “Eva Braun: Her Life and Times 1912-1945″.

“Hitler mi confessò che poteva amare soltanto la Germania”

Non è chiaro se il libro contenga prove di un intervento chirurgico subito dalla Braun ad avallare l’ipotesi del professor Lundmark. Ma vi sono riportati anche aneddoti, stralci di corrispondenza e materiale d’archivio. Secondo cui la relazione fra il Furher ed Eva sarebbe stata sempre casta e platonica, fino al momento della loro morte nel 1945. “La sua missione, la sua missione, non pensa ad altro che alla sua missione“, avrebbe dichiarato Eva Braun a un interprete che la accompagnò in un viaggio a Roma. “E la sola idea di un rapporto amoroso con una donna contaminerebbe quella stessa missione. Molte volte, mentre contemplavamo il tramonto, mi confessò che poteva amare soltanto la Germania.”

Anche nel suo testamento Hitler si rivolge alla Braun ringraziandola per “tanti anni di devota amicizia”, e si esprime in termini amorosi solo nei confronti della sua patria. Secondo il professor Lundmark non esistono prove di una relazione sessuale fra i due, neppure nella corrispondenza dei genitori di Eva. La donna sarebbe stata usata dal Furher per tacitare eventuali voci sulla sua vita privata. Che continua comunque a suscitare interesse e curiosità. Anche con poco o niente sesso.

Cristina Pezzica