Non le fa vedere il cellulare, moglie dà fuoco al marito. Muore dopo 2 giorni di agonia

Dà fuoco al marito e lo uccide, arrestata

Una moglie è stata arrestata dopo essere stata accusata di aver ucciso suo marito, dandogli fuoco dopo aver rifiutato di darle accesso al suo cellulare.

Ilham Cahyani, 25 anni, ha chiesto a Dedi Purnama, 26 anni, il codice di accesso mentre stava lavorando sul tetto della loro casa per riparare le piastrelle. Ad un certo punto i due hanno cominciato a litigare: l’uomo è sceso dal tetto e ha colpito sua moglie.

La rissa è andata avanti fino a quando la 25enne non ha afferrato una lattina di benzina, rovesciandola sul partner. In seguito si è servita di un accendino per dargli fuoco. Il tutto è avvenuto nel villaggio di Pandanwangi, in Indonesia.

L’uomo è morto due giorni dopo per le ustioni

Un testimone, identificato come Oji, ha detto ai giornalisti che era corso sul luogo della tragedia dopo aver individuato le fiamme. Il capo della polizia Made Yogi ha rivelato che l’uomo è stato portato di corsa al centro ospedaliero di Keruak e sottoposto a trattamento per due giorni per le ustioni riportate.

Le immagini trapelate dall’ospedale mostrano grandi parti del suo corpo coperte da ustioni, con l’uomo che giaceva morente. Dedi è morto due giorni dopo. La moglie è stata arrestata e, stando a quanto riferito, al momento rimane in custodia presso la stazione di polizia regionale di East Lombok.