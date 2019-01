Riassunto Uomini e Donne 18 gennaio 2019: ecco cosa è successo

Uomini e Donne: ecco cosa è successo nella puntata di oggi

Anche oggi 18 gennaio 2019 è andata in onda una nuova puntata del talk show, condotto da Maria de Filippi, Uomini e Donne. Oggi si inizia parlando del trono del siciliano Luigi Mastroianni, del quale la scorsa settimana non si è proprio parlato per mancanza di tempo. In studio sono presenti Giorgia, Irene e Sonia. Si assiste all’esterna con Giorgia Iarrera: il tronista aveva la possibilità di farne una sola, e ha preferito la bella ragazza siciliana. Il Mastroianni organizza una bella esterna per Giorgia, scatta il bacio e sembra proprio che il bel tronista sia più orientata verso di lei. Irene Capuano nota la presenza di una ragazza nuova, Sofia, che è uscita in esterna con Luigi. Luigi decide comunque di tenere solo le tre ragazze poiché tra loro vi è la sua scelta. Irene è arrabbiata ma non riesce ad esprimere le sue emozioni, ci pensa la sua amica Claudia. Luigi è infastidito e chiede di ballare con Giorgia, Irene si arrabbia e se ne va. Luigi la segue dietro le quinte, ma non vorrà più rientrare.

Si passa ad Andrea Cerioli che ha visto entrambe le sue corteggiatrici, Federica Spano ed Arianna Cirrincione. Federica lo raggiunge in albergo, discutono ancora sulle sue reazioni spropositate. Alla fine i due si chiariscono ed Arianna si infastidisce, dato che nella sua ultima esterna aveva scambiato con il tronista un bacio molto sentito. In studio continuano le discussioni, le ragazze abbandonano lo studio. È la volta del trono di Ivan Gonzalez, che si mostra molto interessato alla sua corteggiatrice Natalia. Proprio con lei stava per scattare il bacio, ma ciò non è successo. Il tronista sostiene che per lui è più importante attenderlo, piuttosto che darlo subito. Sonia si mostra abbastanza contrariata, per via del fatto che è stata la prima ragazza che Ivan abbia baciato all’interno del programma.