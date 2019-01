‘Adrian’: Adriano Celentano abbandona lo show?

Da settimane, con una promozione martellante fatta di spot che rischiano di perforare i nostri timpani, “Adrian”, la serie a fumetti ideata da Adriano Celentano, è annunciata da Canale 5 come il grande evento della rete.

Eppure, qualcosa sembra stia andando storto in casa Mediaset. Secondo quanto riferisce “Tvblog”, in esclusiva, ieri il Molleggiato, che si trovava a Verona per registrare lo show che accompagna la serie ( lo show sarà narrato dalle voci di Michelle Hunziker e Teo Teocoli e per la sua realizzazione si parla di 28mila euro di budget) avrebbe abbandonato le prove ed ora sia lui che la moglie Claudia Mori sarebbero irreperibili.

A tal proposito, su “Tvblog” si legge:

“Pare che oggi Adriano Celentano abbia lasciato Verona e sembra, usiamo doverosamente il condizionale, che abbia deciso di abbandonare lo spettacolo.

Secondo le informazioni in nostro possesso pare che sia presente a Verona tutto il gruppo dirigente di Mediaset (escluso Piersilvio Berlusconi) per uno spettacolo il cui costo si aggirerebbe attorno ai 28 milioni di euro. Sembra inoltre che in molti abbiano tentato di telefonare a Celentano e alla Mori, ma entrambi i due artisti avrebbero il telefono staccato. Nel contratto siglato dal molleggiato con Mediaset sarebbe presente pure una clausola che permetterebbe a Celentano di decidere di non andare in onda in questi show che accompagnano il cartone animato”.

Se non dovesse trovarsi un accordo, cosa deciderà di fare Mediaset? Trasmetterà lo stesso la serie, senza show, oppure l’evento sarà, irrimediabilmente, cancellato?

Maria Rita Gagliardi