‘Adrian’, falso allarme: Celentano fa le prove, ma con Ambra e Frassica, al posto di Hunziker e Teocoli

Allarme rientrato a casa Mediaset. “Adrian”, la serie evento a fumetti che ha per protagonista Adriano Celentano, andrà regolarmente in onda lunedi’ sera, compreso lo show che verrà incorporato nella serie che vede il Molleggiato proporre alcuni dei brani storici della sua carriera.

Qualche ora fa, “Tvblog”, in esclusiva aveva parlato di un improvviso abbandono delle prove, da parte di Adriano (ve ne abbiamo parlato qui). A tal proposito, il blog di televisione aveva scritto:

““Pare che oggi Adriano Celentano abbia lasciato Verona e sembra, usiamo doverosamente il condizionale, che abbia deciso di abbandonare lo spettacolo.

Secondo le informazioni in nostro possesso pare che sia presente a Verona tutto il gruppo dirigente di Mediaset (escluso Piersilvio Berlusconi) per uno spettacolo il cui costo si aggirerebbe attorno ai 28 milioni di euro. Sembra inoltre che in molti abbiano tentato di telefonare a Celentano e alla Mori, ma entrambi i due artisti avrebbero il telefono staccato. Nel contratto siglato dal molleggiato con Mediaset sarebbe presente pure una clausola che permetterebbe a Celentano di decidere di non andare in onda in questi show che accompagnano il cartone animato”.

Ebbene, il sito “TvZoom”, in esclusiva, fa sapere che Celentano è a Verona e sta regolarmente facendo le prove del suo show, ma con Ambra e Nino Frassica, al posto di Michelle Hunziker e Teo Teocoli che erano stati dati per certi, all’interno del programma. I due non avevano ancora firmato un contratto e Teocoli sarebbe stato scartato da Celentano qualche giorno fa. Diversa la situazione della Hunziker che avrebbe deciso di non presenziare allo show, scoperte le idee del cantante sulla trasmissione.

Appuntamento, quindi, a lunedi sera, alle 21:25 su Canale 5, con la prima puntata di “Adrian”.

Maria Rita Gagliardi