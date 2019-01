Ennesima operazione per il “Ken umano”. Rimossi 200 fili e 5 cm di pelle dalla sua faccia

Ennesima operazione per il “Ken umano”

Rodrigo Alves, noto come il “Ken umano”, è rimasto “ansioso” dopo aver rimosso la fibrosi dal suo viso. Il personaggio televisivo ha detto di avere “grumi duri” sul suo volto, un particolare che ha richiesto una mastodontica operazione di cinque ore per procedere alla rimozione.

Il trentacinquenne si è affidato al suo chirurgo per un lifting e una procedura per sollevare le labbra, solo per scoprire che aveva bisogno di togliere qualcosa come 200 fili dalla sua faccia. I chirurghi hanno anche rimosso 5 cm di pelle. Rodrigo ritiene che i fili derivino da precedenti procedure che implicano l’iniezione di fili solubili in una specie di ragnatela per stringere il viso, stimolando la produzione di collagene. “Non consiglio questo trattamento a nessuno”, ha detto il Ken umano ai media inglesi, tra cui Metro.

Per il Ken umano 11esimo “ritocco” al naso

Rodrigo è attualmente a riposo perché il suo corpo è rimasto gonfio negli ultimi tre giorni. Tuttavia, lunedì è previsto un ulteriore intervento chirurgico: si tratta del suo undicesimo ritocco al naso. “Finalmente cambieranno il mio innesto del mento per uno a forma di diamante, che renderà il mio viso più piccolo, e il mio 11esimo lavoro al naso, dove verrà usata una cartilagine dalla mia costola”, ha detto il Ken umano.

La star televisiva ha ammesso di essere “ansioso e nervoso” per questo ennesimo intervento, “ma è qualcosa che devo fare “.