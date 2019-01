‘Festival di Sanremo 2019’: i primi 12 duetti dei ‘Big’

Ci siamo, il prossimo 5 Febbraio partirà, ufficialmente, la sessantanovesima edizione del “Festival di Sanremo”.

In attesa di conoscere i 24 brani inediti dei “Big” (ieri si è svolto il pre ascolto dedicato alla stampa), siamo in grado, grazie a “Tvblog”, di svelarvi quali saranno alcuni dei duetti, ai quali potremo assistere nella serata di venerdi’, quando i “Big” in gara proporranno il loro brano, in una versione inedita, accompagnati da colleghi cantanti ed artisti in genere.

Ermal Meta e Fabrizio Moro, vincitori della scorsa edizione della kermesse con “Non mi avete fatto niente”, torneranno sul palco dell’Ariston rispettivamente con Simone Cristicchi e Ultimo. A dieci anni dalla sua partecipazione al “Festival” con i suoi Afterhours, torna anche Manuel Agnelli che duetterà con Daniele Silvestri. Rocco Hunt, che cinque anni fa ha vinto il “Festival” nella sezione Giovani, accompagnerà i BoomDaBash. Fanno il loro grande debutto a Sanremo: Brunori Sas, Paolo Jannacci e Gue Pequeno. Ci saranno anche Neri Marcorè e Beppe Fiorello (quest’ultimo sali’ sul palco dell’Ariston nel 2013 per omaggiare Domenico Modugno). Grande ritorno a Sanremo anche per Irene Grandi e Syria, in duetto con Loredana Bertè e Anna Tatangelo. Rivedremo anche Bungaro e la ballerina Eleonora Abbagnato.

Di seguito, i primi 12 duetti dei “Big”:

Fabrizio Moro con Ultimo – I tuoi particolari

Ermal Meta con Simone Cristicchi – Abbi cura di me

Brunori Sas con Zen Circus – L’amore è una dittatura

Manuel Agnelli con Daniele Silvestri – Argento vivo

Beppe Fiorello con Paola Turci – L’ultimo ostacolo

Neri Marcoré con Nek – Mi farò trovare pronto

Paolo Jannacci con Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

Rocco Hunt con BoomDaBash – Per un milione

Guè Pequeno con Mahmood – Soldi

Irene Grandi con Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me

Syria con Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte

Presto vi aggiorneremo con i restanti 12 duetti.

Maria Rita Gagliardi