La famosa pornostar attacca Giulia De Lellis sui social: “E’ una nana oscena”

Attacco senza filtri quello riservato all’influencer ed ex fidanzata di Andrea Damante dalla star di film per adulti Priscilla Salerno. L’attrice ha parlato di un particolare aspetto fisico di Giulia De Lellis, da diversi mesi fidanzata con Irama, ovvero della sua altezza rivelando in una stories pubblicata su Instagram di averla incontrata su un treno dove l’avrebbe insultata. “Ragazzi – ha detto la pornostar – sono sul treno con Giulia De Lellis. Ora capisco perché è stata lasciata e tradita da quel Andrea Damante. Lui ci ha provato anche con me, ovviamente essendo di Verona l’ho incontrato in un bar.”, aggiungendo poi senza filtri, “ Io dico, Dio dà il pane a chi non ha i denti. La De Lellis è una nana oscena. Bravo Andrea, Bravo”.

Priscilla Salerno insulta la De Lellis, il video è virale

Il filmato non è passato inosservato ed è stato ripostato sui social diventando virale nell’arco di poche ore anche perchè, oltre agli insulti rivolti all’ex concorrente del Gf Vip, viene rivelato un retroscena “bollente” sul suo ex fidanzato. Al momento non è arrivata alcuna replica al video della Salerno da parte di Giulia che nelle ultime ore ha incontrato i suoi fan in uno store a piazza di Spagna, Roma. Mentre i fan della fidanzata di Irama non hanno risparmiato critiche rivolte alla pornostar, commentando negativamente la clip video da lei realizzata.