“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 19 Gennaio 2019 in onda su LatteMiele

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Bando alle complicazioni. Eh, io ti ascolto e probabilmente hai risposto “Facile a dirsi e non a farsi”. È vero. Posso garantire che almeno a livello astrologico qui c’è un grande fervore ma anche grande, grande, tensione. Il che è spiegabile perché queste sono stelle particolarmente irruente, come irruento è in questo momento l’Ariete. In effetti abbiamo Venere, Marte, Giove, molto significativi. Però devo dire che anche la prossima settimana non è che sia proprio il massimo, nel senso che gli stimoli sono tanti ma l’ordine è poco, e quindi molti Ariete in questi giorni- pur avendo tante cose da fare, pur avendo tante situazioni da affrontare- possono sentirsi confusi. Ricordo sempre che questo è un anno che porta nuovi interessi, nuove attività, e forse la cosa più bella è proprio annunciare un’opportunità per chi è rimasto fermo nel lavoro, magari part-time ma si può proseguire;

Toro. Il Toro ha delle giornate favorevoli, ideali per avvicinare l’amore, per sentire battere forte il cuore, poi da domenica 3 Febbraio Venere inizierà un transito importante e Marte sarà nel segno dal 14 Febbraio. Guarda caso proprio il giorno di San Valentino. Allora, manca meno di un mese: abbiamo tutto il tempo di organizzarci e di vivere al meglio anche le relazioni. Le persone che hanno fatto un incontro da poco devono rafforzarlo;

Gemelli. I Gemelli devono sfoderare il grande senso della diplomazia che spesso posseggono innato. Certo è che forse scelte fatte nel passato non è che si siano rivelate così felici, soprattutto a Gennaio. Quindi, c’è una fase che definisco di attesa. Ora, il vero problema è che il Gemelli non ama attendere e allora se non ci sono delle risposte, se non arrivano e allora ancora di più se è arrabbiato. Tensioni ed indecisioni. È probabile anche che tu abbia più mani in pasta e magari in questi ultimi tempi hai iniziato più lavori, non sai a chi dare i resti. In amore non c’è tempo oppure non c’è desiderio, e nel secondo caso bisogna recuperarlo;

Cancro. Ecco giornate importanti in attesa di un Febbraio che ti mette di fronte ai tuoi sentimenti. Spiego da qualche mese che chi ha iniziato una storia così, part-time, giusto per non sentirsi solo, prima o poi dovrà chiedersi che fine farà questa relazione. Diverso il discorso di quelli che hanno un problema d’amore perché andrà affrontato entro metà Febbraio. Sono molti quelli che hanno dovuto affrontare qualche percorso un po’ accidentato e ora che siamo a metà Gennaio (manca più di un mese al transito buono di Marte) bisogna capire veramente cosa c’è nel profondo del cuore.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Per il Leone continua questa situazione astrologica importante. Avere stelle buone non significa non fallire. Significa che hai tutte le risorse necessarie per fare le cose che desideri, tranne una forse: i quattrini. Ecco, questo è l’unico problema per i Leone che hanno progetti faraonici ma io penso solo a quelli che devono investire, che vogliono creare, progettare, perché se non c’è questa necessità allora tutto fila liscio. Anzi, l’amore può dare di più.

Vergine. La Vergine vivrà un fine settimana che aiuta a ritrovare un po’ di tranquillità. C’è da dire che questo è un segno che ultimamente ha vissuto delle complicazioni fisiche. Quanti sono stati male, per esempio attorno al 10, attorno anche agli inizi, al 3 di Gennaio. Addirittura c’è chi si è dovuto curare, c’è chi ha dovuto affrontare un piccolo problema. Spesso presenti fastidi allo stomaco o all’intestino perché assorbi le tensioni che arrivano dall’esterno e in amore, persino chi è più innamorato, è stato un po’ meno attento alla relazione. Forse perché, appunto, ha avuto delle difficoltà;

Bilancia. La Bilancia vive due giornate in cui bisognerebbe prendere le distanze dalle persone conflittuali e credo di non sbagliare se penso che tanti non si sentano in perfetta forma ma soprattutto al posto giusto. Molto importante, adesso, affrontare le nuove responsabilità con un briciolo di leggerezza perché poi tu sei un ambizioso, le cose le cerchi, le vuoi fare, poi però quando le affronti diventano stancanti, pensi “Chi me l’ha fatto fare?”. Così sei sempre alla ricerca, appunto, di un equilibrio che la Bilancia non trova perché quando si espone troppo pensa di aver fatto male, quando si espone poco pensa di non essere abbastanza intraprendente;

Scorpione. Lo Scorpione che da tempo cerca tranquillità in questo weekend potrebbe trovarla. Avere Mercurio favorevole significa ce la mente è più serena e si possono anche risolvere dei piccoli problemi. Per quanto riguarda, invece, le questioni di lavoro, se non si risolve nulla entro il 24 attenzione perché almeno fino a metà Febbraio sarà meglio osservare quello che accade. E qui parlo anche a coloro che magari non sanno se rinnoveranno o no una certa situazione, appunto, a livello professionale. Puoi stare appresso ad un Sagittario o ad un Ariete.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario in questo periodo ha tanta voglia di fare e disfare, un po’ come il Leone. E ancora una volta dico: quando abbiamo un grande cielo, tanti pianeti favorevoli, è bello ma attenzione a non far confusione perché è come se uno ricevesse tremila stimoli e allora a quale dare retta? Cerchi un nuovo stile di vita? Perché quando ci sono situazioni che bisogna affrontare, che bisogna in qualche modo caricare nella propria vita, l’importante è scegliere solo le più utili (anche in amore);

Capricorno. Arrivano delle giornate un po’ nervose. Non disturbare, eh, dicevo qualche giorno fa. Qualche Capricorno, in maniera più o meno metaforica, chiuderà la porta della propria vita o magari più semplicemente della propria casa, della stanza in cui sta, e metterà fuori questo cartellino:: “Non disturbare”. Perché adesso hai bisogno di riflettere. Quali sono le priorità? Io credo che sia importante fare tutto con calma, ma almeno fino a metà Febbraio no alle complicazioni inutili però sì a nuovi incontri;

Acquario. L’Acquario in questi giorni dovrebbe curare un po’ di più la forma fisica, senza sosta. Da chi viaggia e non si ferma mai, a chi invece ha in mente un grande progetto, arrivano delle giornate un po’ particolari. Voglio ricordare che ci sono degli elementi di disagio che in qualche modo regalano ansia. Forse sgradite presenze sul lavoro? Oppure, semplicemente, la voglia di fare cose nuove e questo è un weekend da tenere sotto controllo perché l’irruenza potrebbe coinvolgere anche i sentimenti. Attenzione in amore a non essere troppo competitivi: se uno dei due è più competitivo dell’altro si possono vivere delle complicazioni;

Pesci. Il weekend porta l’amore protagonista. Però, che tipo di amore? Un amore molto confuso. Da chi ha chiuso una storia, a chi è in dubbio tra due relazioni, quasi tutti i nati sotto il segno dei Pesci sono molto confusi. D’altronde lo avevo spiegato, l’ho scritto anche nel mio libro “L’oroscopo 2019”, che questo Gennaio sarebbe stato un pochino pesante. Vi leggo proprio Gennaio: “Pesci. In questo momento le coppie sono più fragili forse perché i problemi sovrastano qualsiasi tipo di interesse. Problemi di lavoro, personali”. Mi piace questo cielo però per il lavoro in vista di Febbraio. Io credo che siano arrivati dei consensi, attenzione solo alla confusione e anche ad un po’ di mal di testa che ogni tanto lambisce la tua vita e forse non ti fa fare delle scelte giuste. Evidentemente sei un po’ scontento: devi al più presto programmare nuovi eventi.

