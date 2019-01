Meghan Markle, parla la sorellastra: “Nostro fratello dipende dall’alcol. La sua vita è in pericolo”

Parla la sorellastra di Meghan Markle: “Nostro fratello ha gravi problemi di alcolismo”

L’ingresso ufficiale di Meghan Markle a Buckingham Palace come membro della famiglia reale ha consentito alla corona di svecchiarsi ulteriormente, mettendo al bando tabù che solo qualche decennio fa sarebbero stati non scardinabili.

Meghan non solo era un’attrice (ma in questo senso esiste già un precedente incarnato dall’iconica Grace Kelly) ma è anche una donna divorziata di origini afroamericane. Il punto realmente “oscuro” della sua storia personale, tuttavia, sembra essere rappresentato dalla sua famiglia d’origine.

Un padre e due fratellastri (nati dal primo matrimonio del signor Markle) con i quali Meghan non vorrebbe più intrattenere rapporti e che continuano a lanciare appelli al suo indirizzo. Raggiunta dai microfoni del Daily Star, Samantha Grant (nota anche come Samantha Markle, cioè la sorellastra di Meghan) ha raccontato dei gravissimi problemi di alcolismo di cui soffre il fratello Thomas jr.

Parla la sorellastra di Meghan Markle: “Aiutate mio fratello Thomas jr. a disintossicarsi”

Ad accompagnarla nel suo giorno più bello, quelle delle nozze con Harry d’Inghilterra, soltanto l’emozionatissima mamma Doria. Di suo padre Thomas e dei suoi due fratellastri, Thomas jr. e Samantha (nati da una precedente relazione di Thosma Markle), neppure l’ombra.

E Meghan Markle, la chiacchieratissima Duchessa del Sussex, sembra fermamente intenzionata nel perseguire su questa strada: quella che prevede la “cancellazione” di molti dei membri della sua famiglia dalla sua nuova vita da Principessa.

Il clan dei Markle, però, non ci sta e dopo i numerosi appelli (per ora tutti andati a vuoto) lanciati dal padre, la sorellastra di Meghan è tornata a parlare. Che i rapporti tra le due donne non fossero eccezionali si capiva già dall’opinione su Meghan esternata da Samantha Markle. Meghan sarebbe un’arrivista ed un’arrampicatrice sociale ed in sostanza il suo matrimonio il risultato eccellente ottenuto con le sue capacità di manipolazione.

Stavolta la questione si colora di toni molto tristi e drammatici. Samantha Markle ha parlato ai microfoni del Daily Star e non per dare contro alla sorellastra. Piuttosto, per lanciare un appello accorato che riguarda il fratello Thomas jr. e le sue precarie condizioni di salute.

Thomas jr. (52 anni), forse il più controverso personaggio della famiglia Markle, è già noto agli inquirenti per possesso illegale di armi e per aver puntato una pistola alla testa della sua fidanzata. Si sposerà a marzo e Meghan e Harry sono invitati al suo matrimonio, ma è prevedibile supporre che non ci saranno.

Ciò che preoccupa di più Samantha Markle sono i problemi di alcolismo di Thomas jr.: una gravissima dipendenza dall’alcol dal quale l’uomo non riuscirebbe ad affrancarsi. La settimana scorsa Thomas jr. è stato fermato e arrestato in Oregon perché guidava in stato di ebbrezza. Invischiata in questa situazione tutt’altro che positiva anche la compagna, Darlene.

Samantha Markle ha dichiarato che il fratello ha iniziato a bere a 20 anni , in seguito alla morte di un amico che deve averlo profondamente sconvolto. La paura è molta perché Thomas jr., alcolista ormai da decenni, rischia la cirrosi epatica e avrebbe bisogno di essere sottoposto ad un trattamento disintossicante completo.

“Uno dei fatti più tristi dell’alcolismo è che spesso bisogna raggiungere il fondo per ottenere un trattamento. Il mondo ha assistito a diversi episodi di alcolismo che hanno visto coinvolto mio fratello, il quale ha anche puntato una pistola contro la sua ragazza. È spaventoso che guidasse il suo camion mentre aveva nel sangue lo 0,11% di alcol. Avrebbe potuto uccidere se stesso o qualcun altro, o entrambi. Ora spero che ottenga un reale trattamento. Un mese di trattamento non risolverà anni di dipendenza. Ha bisogno di disintossicazione e di uno stile di vita sano. Amo mio fratello e spero che ottenga aiuto (…)“, ha detto Samantha Markle.

Maria Mento