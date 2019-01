‘Ora o mai più’ 2019’: anticipazioni e cast del programma condotto da Amadeus

Va in onda da questa sera, alle 21:25 su Raiuno, la seconda edizione di “Ora o mai più”, programma musicale condotto da Amadeus.

Ad “Ora o mai più”, otto cantanti, che in passato sono stati famosi per aver avuto una carriera musicale, o comunque per aver sfornato una hit di successo, partecipano ad una competizione musicale, in veste di concorrenti. Al vincitore viene poi offerto un contratto discografico per un nuovo progetto musicale. I cantanti, ad ogni puntata (il numero di puntate previsto è sei, dallo studio 2000 del Centro di produzione Mecenate della Rai di Milano) si esibiscono in alcune prove canore e vengono giudicati da una giuria di esperti che, quest’anno, è composta da: Donatella Rettore, Ornella Vanoni, Toto Cutugno e i Ricchi e Poveri.

Ma chi sono gli otto concorrenti della seconda edizione di “Ora o mai più”? Ecco, per voi, una breve rassegna.

Annalisa Minetti: Ha vinto il “Festival di Sanremo” nel 1998, con il brano “Senza te o con te”, è un volto noto della tv e recentemente si parlato molto di lei per aver ricevuto un attacco da parte di alcuni haters (ve ne abbiamo parlato qui).

Donetella Milano: nel 1983 è arrivata seconda al “Festival di Sanremo” con il bravo “Volevo dirti”. Ha partecipato ad “Ora o mai più” lo scorso anno, ma ha dovuto abbandonare il programma per motivi familiari, cosi’ quest’anno è stata riammessa.

Barbara Cola: si è presentata al “Festival di Sanremo” nel 1995 per duettare con Gianni Morandi sulle note di “In amore”.

Paolo Vallesi: ha vissuto il suo massimo splendore artistico negli anni ’90. Nel 2005 ha partecipato come concorrente a “La Talpa”.

Davide De Marinis: è ricordato soprattutto per il tormentone estivo “Troppo bella”.

Michele Pecora: ha ottenuto grande successo negli anni ’70, soprattutto con i brani “Era lei” e “Te ne vai”.

Silvia Salemi: ha partecipato al “Festival di Sanremo” nel 1997 con il brano “A casa di Luca”. Recentemente ha condotto diversi programmi televisivi per La5.

Jessica Morlacchia: ex membro dei Gazosa, è ricordata soprattutto per il brano “www.mipiacitu”.”.

Appuntamento a questa sera, con la prima puntata della seconda edizione di “Ora o mai più”.

Maria Rita Gagliardi