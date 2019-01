Tre automobili coinvolte in un gravissimo incidente stradale: c’è un vittima

Tre automobili coinvolte in un gravissimo incidente stradale: è successo a Ravenna

Tre automobili sono rimaste coinvolte in un tamponamento che ha provocato la morte di una persona. Il gravissimo sinistro si è verificato questa mattina, intorno alle ore 11:00, allo svincolo A14 di Fornace Zarattini. Ci troviamo nel territorio della città di Ravenna (Emilia Romagna).

La Polizia Stradale sta lavorando per cercare di comprendere cos’abbia potuto causare l’incidente mortale. Il drammatico evento ha causato file chilometriche e notevoli disagi agli automobilisti che si sono dovuti avvalere dell’utilizzo della A14 per muoversi in direzione Ravenna.

Tre automobili coinvolte in un gravissimo incidente stradale: sei le persone ferite

Questa mattina, intorno alle ore 10:50, tre vetture sono rimaste coinvolte in un gravissimo incidente stradale avvenuto sulla A14, poco prima dello svincolo che consente di uscire a Fornace Zarattini, in direzione Ravenna. La zona interessata dall’incidente- purtroppo mortale– è quella del “quadrifoglio”, ove la Società Autostrade sta portando a compimento dei lavori.

Una persona (della quale non conosciamo né sesso né generalità) è morta sul posto, ancor prima di poter essere trasportata in Ospedale per ricevere le opportune cure mediche. Altre sei persone sono state trasportate, grazie all’impiego di un’ambulanza e di un’elimedica, presso gli ospedali di Lugo e di Ravenna. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

L’incidente ha causato file per chilometri e notevolissimi disagi. Non si hanno aggiornamenti che siano successivi alle ore 12:30 di oggi, quando le operazioni di rilievo e di sgombero della corsia interessata erano ancora in atto. Per questo ai viaggiatori è stato consigliato di imboccare lo svincolo per Bagnacavallo, prima di rimanere invischiati nella lunga coda.

Maria Mento