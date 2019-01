‘Adrian’: ecco perchè Teo Teocoli e Michelle Hunziker hanno abbandonato lo show

La messa in onda di “Adrian”, prevista domani sera alle 21:25 con la prima puntata su Canale 5, ha portato qualche scompiglio a Mediaset.

Come vi avevamo raccontato attraverso questo post, il sito “Tvblog”, un paio di giorni fa, aveva parlato di un improvviso abbandono delle prove a Verona, da parte del Molleggiato. In un secondo momento, il sito “TvZoom” ha fatto sapere che Adriano era a Verona a fare regolarmente le prove, ma con un cast diverso, rispetto a quello che era stato reso noto: i soli Ambra e Nino Frassica, al posto di Michelle Hunziker e Teo Teocoli.

Ma perchè Teocoli e la Hunziker hanno dato forfait? A spiegarlo è il “Corriere della Sera”, secondo il quale il comico milanese e la showgirl svizzera avrebbero deciso di abbandonare lo show a causa della costante assenza di Celentano, con uno staff che, senza il cantante, non era assolutamente in grado di prendere decisioni. A tal proposito, si legge: “Il copione i quattro lo imparano velocemente a memoria: lui non c’è mai. Una, due, tre, quattro volte. Troppe. Il primo a rompere gli indugi è Teocoli che giovedì decide che non si può andare avanti così: a ridosso dalla diretta, senza prove, senza uno straccio di scaletta, senza nessuno che dica niente, al buio totale, il comico dà il suo addio a Verona e torna a Milano perché di vita da pendolare ne ha già fatta abbastanza”. Lo stesso avrebbe fatto la Hunziker. Sono rimasti a Verona, invece, Ambra e Frassica. I due, però, dovrebbero comparire a partire dalla terza, o quarta puntata, non avendo provato ancora niente. A loro dovrebbe aggiungersi Giovanni, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Appuntamento a domani sera, alle 21:25 su Canale 5, con la prima puntata di “Adrian”.

Maria Rita Gagliardi