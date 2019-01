Britney Spears annulla il suo “Domination” tour: il padre della popstar è malato

Britney Spears annulla il suo tour, la popstar vuole occuparsi del padre malato

Niente tour per Britney Spears. La popstar ha annullato tutte le date del suo prossimo impegno musicale, “Domination”, per poter stare vicino a suo padre, da tempo molto malato.

L’annuncio dell’annullamento del tour è arrivato a mezzo Instagram. Britney Spears ha pubblicato una tenera foto di lei bambina, in compagnia dei suoi genitori, e ha spiegato a tutti i suoi ammiratori le motivazioni che l’hanno spinta a compiere questo gesto.

Britney Spears annulla il suo tour: “La mia famiglia viene prima di tutto”

“Domination”, il nuovo tour musicale di Britney Spears, non si farà. Per la popstar, 37 anni e 2 figli avuti dall’ex marito Kevin Federline, lunghi anni di oblio dopo il successo fulmineo ottenuto con la storica “Baby one more time”, quando era giovanissima. Poi la lenta ripresa ed il ritorno sulle scene. Adesso questo nuovo stop, decretato da una brutta malattia che ha colpito suo padre.

L’anziano genitore dovrà combattere il male, con l’appoggio e con l’amore dei suoi familiari, Britney Spears compresa. proprio per questa ragione la cantante ha deciso di annullare tutto e di spiegare le sue ragioni a mezzo social: la sua famiglia viene prima di tutto e con questo gesto lo sta dimostrando.

“Non so proprio da dove cominciare perché è duro per me dirlo. Non ci saranno concerti per il mio nuovo tour ‘Domination’. Avevo una gran voglia di incontrare tutti voi quest’anno e annullare tutto mi spezza il cuore. Tuttavia, prima di tutto viene la famiglia, e questa è la decisione giusta da prendere. Un paio di mesi fa mio padre è finito in ospedale ed è stato molto vicino alla morte. Siamo tutti felici che sia sopravvissuto, ma la strada per lui è ancora lunga. (…), ha scritto la Spears su Instagram.

Poi una preghiera, rivolta a tutti i suoi fan più appassionati: “Spero che mi capirete”.

E pare proprio che loro abbiano reagito bene, scrivendo auguri di pronta guarigione per suo padre e donandole parole di comprensione e conforto.

Maria Mento