Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Zoff: “La Juve è talmente forte che ora non necessita di rinforzi”

Domani alle 20.30 la Juventus affronterà davanti al proprio pubblico il Chievo, ma nel frattempo la società sta valutando tutte le ipotesi che il mercato (come dimostra l’affare Ramsey dall’Arsenal) offre fino alla sua conclusione.

Per questo motivo abbiamo intervistato nientemeno che una leggenda bianconera come Dino Zoff, che in ESCLUSIVA ha così parlato ai nostri microfoni…

“Se devo dire la verità la Juventus è talmente forte che non ha bisogno di grandi rinforzi nel mercato di gennaio, la società ha dirigenti talmente bravi che sono capaci di rinnovare la rosa per non far terminare mai un ciclo che si sta rivelando vincente da tantissimi anni, non solo perché ha conquistato 7 scudetti e due finali di Champions League. Non conosco le intenzioni della dirigenza bianconera, ma questa squadra già ora com’è può e deve provare a trionfare su tutti i fronti, specialmente in campo europeo”.

Simone Ciloni