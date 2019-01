Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film domenica 20 gennaio 2019

Newnotizie.it vi fa scoprire cosa andrà in onda stasera in tv, 20 gennaio 2019 sulle principali reti nazionali in chiaro: si tratta del palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Potrete scegliere oggi tra programmi, serie tv e molti film. Che tempo che fa va in onda su Rai 1, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. La Porta Rossa va in onda su Rai 2, La Porta Rossa e’ un thriller con protagonista un commissario di polizia che dopo essere stato ucciso resta sulla Terra come fantasma per indagare sul suo omicidio ed aiutare la moglie in pericolo.

Su Rai 3 va in onda Le ragazze, Sono sei per ogni puntata, le nostre Ragazze, e raccontano l’evoluzione del Paese ognuna dal proprio punto di vista. Su Rete 4 va in onda The Town, Quattro uomini e una donna travestiti da imbianchini fanno irruzione nella sede centrale della Manhattan Trust prendendo in ostaggio una cinquantina di persone che vengono obbligate a indossare delle tute e delle maschere. Il detective Keith Frazier dovrà negoziare con il capo dei malviventi che ha studiato il piano nei minimi particolari… Dottoressa Gio’ va in onda su Canale 5, La Dottoressa Gio’, dopo una pausa forzata per una denuncia, rientra nel suo Ospedale a testa alta, affrontando l’ostilita’ di alcuni colleghi per il progetto che piu’ le sta a cuore.

Su Italia 1 va in onda Le Iene Show, Torna “Le Iene Show” con un doppio appuntamento settimanale, in diretta e in prima serata, su Italia 1. Tutte le domeniche conducono Nadia Toffa, Nicola Savino, Giulio Golia, Matteo Viviani e Andrea Agresti. Ogni mercoledì al timone del programma ci sono Ilary Blasi e Teo Mammucari, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band. Non è l’arena va in onda su La7, il programma propone analisi e approfondimenti su fatti di cronaca legati al mondo della politica. Bruno Barbieri – 4 Hotel Langhe va in onda su Tv 8, Tra i borghi millenari, le colline e il turismo enogastronomico delle Langhe si trovano gli hotel di Riccardo, Maurizio, Claudia e Elena. Quale delle 4 dimore storiche riuscira’ a incantare Bruno Barbieri?

Su Iris va in onda Il principe del deserto, Due sultani si incontrano nel deserto. Tutto attorno, sul campo di battaglia, i corpi dei loro combattenti. Il vincitore Nesib, emiro di Hobeika, detta le condizioni di pace al suo rivale Amar, sultano di Salmaah. Nessuno potra’ mai piu’ reclamare i diritti della cosiddetta terra di nessuno, denominata “La Striscia Gialla”. Secondo il costume tribale, Nesib tiene in ostaggio, di fatto adottandoli, i due figli maschi di Amar, Saleeh e Auda, a garanzia del trattato…Su Cielo va in onda I Am Soldier, L’agente Sharon Pogue di Chicago sta inseguendo un tipo sospetto rischiando di morire. Ad aiutarla sarà un uomo misterioso, il quale riuscirà a disarmare l’assassino salvandole la vita. I due in passato si erano già visti…

Stasera in TV, domenica 20 gennaio 2019. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:35 – Che tempo che fa

03:05 – Speciale Tg1

Rai 2

21:00 – La Porta Rossa

23:00 – La Domenica Sportiva

Rai 3

21:20 – Le Ragazze

23:20 – TG Regione

Rete 4

21:27 – The Town

00:02 – Identita’ violate

Canale 5

21:24 – Dottoressa Gio’

23:25 – Pressing

Italia 1

21:20 – Le Iene Show

01:01 – The girlfriend experience – Iniziazione

La 7

20:30 – Non è l’arena

01:30 – Star Trek Classic

Tv 8

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Langhe

22:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Firenze

23:30 – Italia’s Got Talent Audizioni

Iris

21:00 – Il principe del deserto

23:40 – The Prestige

Cielo

21:15 – I Am Soldier

23:15 – Le malizie di Venere

Stasera in TV, domenica 20 gennaio: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

The Town (Rete 4): La carriera sportiva di Doug finisce presto. Amicizie sbagliate e l’eredita’ di un padre criminale impongono al giovane la strada della malavita. A capo di una banda di ladri, deruba i caveau delle banche piu’ prestigiose della citta’. Doug si innamora di un ostaggio…