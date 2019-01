ESCLUSIVA Carmine Gautieri: “La Roma Under 23? Sto valutando diverse situazioni”

Viene definito uno ‘zemaniano’, visto che fu il suo mentore alla Roma (dove ha giocato tra il 1997 e il 1999 come ala con compiti prettamente offensivi); ci stiamo riferendo a Carmine Gautieri, allenatore che nonostante i suoi quasi 49 anni ha maturato tantissime esperienze da allenatore in piazze importanti come Empoli, Bari, Livorno, Ternana e l’ultima a Pisa (in Lega Pro, avventura che è durata solo pochi mesi).

Nelle ultime settimane il nome di Gautieri è stato accostato alla Roma, che vorrebbe affidargli la squadra Under 23 che giocherebbe in Lega Pro dalla prossima stagione (come ha fatto la Juventus quest’anno); lo abbiamo contattato per avere un aggiornamento a riguardo e il mister originario di Napoli in ESCLUSIVA si è così espresso:

“Per quanto riguarda l’interesse della Roma al momento non c’è stato ancora nulla di concreto, diciamo che sto vagliando diverse situazioni e opportunità differenti”.

Simone Ciloni