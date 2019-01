Fabrizio Corona: “Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez”, la Ferragni smentisce

Ieri, come vi abbiamo raccontato attraverso questo post, Fabrizio Corona è stato ospite a “Verissimo”, per parlare della sua autobiografia, “Non mi avete fatto niente”.

Tra le tante cose delle quali ha parlato, l’ex agente fotografico ha rivelato un presunto tradimento della sua ex, Silvia Provvedi, con il cantante Fedez. Tutto è partito quando Silvia Toffanin, conduttrice del programma, gli ha chiesto: “Partiamo da Silvia Provvedi, racconta… parli di molti tradimenti, sia da parte sua che da parte tua, sia prima che dopo. Lei ti ha tradito con? I nomi li fai nel libro. Con Fedez e poi?”. E lui: “Li’ parlo di Fedez, parlo di un altro cantante, di un calciatore… io ho le mie colpe con Silvia però…I tradimenti sono veri, quelli che so io sono veri, poi magari non sono veri ma io so che lo sono cioè è la mia opinione e il mio punto di vista… quando esci dal carcere hai esigenze fisiche, qualcuno in modo normale e qualcuno in modo compulsivo. Facevo uso di Viagra in modo bulimico e un po’ per recuperare, un po’ per sindrome di Peter Pan tutte quelle più belle e famose dovevo farmele. E ci sono riuscito”.

Fatta esplodere la “bomba”, le voci del presunto tradimento di Fedez si sono rincorse sui social, cosi’, su Instagram, un follower ha chiesto a Chiara Ferragni, moglie di Fedez: “E’ vero che Fedez ti ha tradito con Silvia Provvedi? Lo ha detto ora Corona a Verissimo”. Chiara si è limitata solo a rispondere: “Ma ti pare?”.

Attendiamo che anche Silvia Provvedi fornisca la suo versione dei fatti.

Maria Rita Gagliardi