Grave incidente stradale: auto vola nel torrente e si ribalta, morto un 44enne

Un’intera comunità piange la scomparsa di un concittadino di soli 44 anni. E’ una tragedia della strada quella avvenuta tra i comuni di Cazzano Sant’Andrea e Casnigo, in Valle Seriana, costata la vita di un automobilista finito con il suo veicolo in un torrente. Il sinistro, le cui cause sono ancora tutte da accertare, è avvenuto tra sabato 19 e domenica 20 gennaio, poche decine di minuti prima dell’alba: il 44enne potrebbe essere stato colpito da un malore oppure aver perso il controllo dell’auto, che si è poi ribaltata fuori strada, nel letto del torrente.

I soccorsi sul luogo dell’incidente

Sul posto sono giunti in breve tempo i mezzi di soccorso: un’ambulanza della Croce Verde di Colzate ed un’automezzo dei vigili del fuoco di Clusone e Gazzaniga. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Il tratto stradale sul quale il mezzo stava transitando poco prima dell’incidente è sopraelevato rispetto alla roggia: il veicolo ha dunque fatto un volo di circa tre metri, schiantandosi a terra per poi ribaltarsi. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per sollevare l’auto liberando il torrente.