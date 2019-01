Inferno di fuoco nel resort sciistico: un uomo salta dalla finestra per sfuggire alle fiamme

Sono istanti a dir poco terrificanti quelli ripresi in un video che ha catturato il momento in cui un uomo, intrappolato tra le fiamme di un incendio divampato all’interno di un edificio, è saltato dalla finestra in un disperato tentativo di fuga. E’ accaduto in seguito al rogo che ha distrutto una residenza a tre piani a Courchevel, nota stazione sciistica nelle Alpi francesi, provocando la morte di almeno due persone e ventidue feriti.

Incendio nell’edificio sulle Alpi francesi

In tanti sono fuggiti per mettersi in salvo ma alcune persone che vivevano nella residenza non hanno fatto in tempo ad allontanarsi, imprigionati tra le fiamme che hanno inghiottito in breve tempo l’inter edificio. Un vero e proprio inferno di fuoco che ha richiesto l’intervento di oltre 70 vigili del fuoco, impegnati per ore nel tentativo di combattere il terribile rogo: la struttura ospitava i lavoratori stagionali del vicino resort e alcuni sono stati visti saltare dai balconi per sfuggire al fuoco; una persona in particolare è stata anche filmata ed il video è divenuto in breve tempo virale sul web, suscitando sconcerto tra gli utenti.

Il bilancio è di 2 morti e 22 feriti

Secondo quanto riportato dalle autorità, non sarebbe deceduto ma avrebbe riportato ferite. Altre persone non hanno fatto neanche in tempo a mettersi addosso dei vestiti e sono state viste uscire dall’edificio con indosso soltanto la biancheria intima mentre alle loro spalle enormi pezzi del palazzo cominciavano a cadere a terra. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, all’interno dell’edificio alloggiavano circa 60 persone: le cause del rogo non sono ancora note ma potrebbe essere stato provocato da un errore umano.