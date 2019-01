Lui era Boo, il cane più carino del mondo: ieri è morto

Morto il cane più carino del mondo: si chiamava Boo ed era un volpino di razza pomeriana

“Son tutti i belli i cani del mondo”, esattamente come le mamme e come i figli, direbbe qualcuno. Beh, ogni cane è sicuramente il più bello per il suo padrone, e questo non fa eccezione nel caso del piccolo Boo, un volpino bicolore di razza pomeriana.

Boo, però, non era il cagnolino più bello solo per chi lo conosceva dal vivo e lo amava quotidianamente: Boo era il cane più carino del mondo, nonché una vera star dei social networks con milioni e milioni di followers. Ieri Boo è morto e l’annuncio della sua scomparsa è stato dato sul web proprio dai suoi padroncini.

Morto il cane più carino del mondo: il commosso saluto della sua famiglia sui social

16 milioni di seguaci su Facebook e 514mila followers su Instagram. Cifre astronomiche, da visibilità record sui social networks, che però non appartengono a nessuno degli influencer a noi noti. A dire il vero, si tratta di un record che non appartiene neppure ad un essere umano.

È stato Boo, un volpino bicolore di razza pomeriana, ad aver fatto incetta di ammiratori sui social. Il “cane più carino del mondo”: così il piccolo Boo è stato definito. Ieri, purtroppo, è arrivata la triste notizia che lo riguarda: Boo è morto. Si è spento nel sonno, lasciando nello sconforto più totale la sua famiglia.

Arrivato in famiglia nel 2006, la sua popolarità era iniziata nel 2010 grazie ad un tweet pubblicato dalla cantante Kesha. L’artista, in quel post, aveva definito il cagnolino Boo come suo “nuovo fidanzato”. Da quel momento in avanti un successo social inarrestabile per il pomeriana.

Boo è morto nella notte tra venerdì e sabato. Il cagnolino è stato colpito, nel sonno, da un infarto che non gli ha lasciato scampo. La famiglia l’ha salutato annunciando la sua scomparsa a tutti i suoi ammiratori social.

“È con profonda tristezza che vi annunciamo che Boo si è spento nel sonno, ci ha lasciati per raggiungere il suo migliore amico, Buddy. La nostra famiglia ha il cuore spezzato, ma noi troviamo conforto sapendo che non ha più alcun dolore o disagio (…)”, ha scritto la famiglia in un lungo post d’addio pubblicato su Instagram insieme ad un album di sue foto.

Buddy è l’altro cagnolino che spesso compariva nelle foto in compagnia di Boo. Anche Buddy non c’è più: si è spento nel 2017. Proprio dopo la sua morte Boo ha iniziato a stare male e a soffrire di problemi al cuore. Alla fine del post la famiglia ha ringraziato i due animali, augurandosi che adesso possano “correre ancora insieme in un altro post lontano dalla terra”.

Maria Mento