‘Sanremo Young 2019’: ecco la giuria completa

Venerdì 15 febbraio 2019, ad una settimana dalla conclusione del “Festival di Sanremo”, andrà in onda, dal teatro Ariston di Sanremo, la prima puntata di “Sanremo Young”, reduce dai buonissimi ascolti dello scorso anno.

Il talent show, anche quest’anno condotto da Antonella Clerici, vede alcuni giovani talenti competere tra loro per accaparrarsi un posto di diritto al prossimo “Festival di Sanremo”. I provini dei concorrenti sono attualmente in corso. Il sito “Tvblog”, in anteprima, anticipa i nomi dei dieci giurati che saranno chiamati a giudicare i talenti in gara.

Faranno parte della giuria di “Sanremo Young”: Rita Pavone, vecchia gloria della musica italiana, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli (in coppia), altri due grandi nomi della musica nostrana, Noemi, conferma dell’attuale panorama musicale italiano, Belen Rodriguez, l’eclettica Amanda Lear, Enrico Ruggeri, Gigi D’Alessio, Baby K, il conduttore radiofonico Angelo Baiguini ed il comico Giovanni Vernia. Una giuria variegata, tra cantanti, veri e propri esperti musicali ed esponenti del mondo dello spettacolo italiano che, probabilmente, punteranno a giudicare maggiormente l’interpretazione dei ragazzi, piuttosto che l’aspetto tecnico delle loro esibizioni.

Appuntamento al prossimo 15 febbraio, alle 21:25 su Raiuno, con la prima puntata di “Sanremo Young”. Vi terremo aggiornati, come sempre, sulle vicende che caratterizzeranno il programma.

Maria Rita Gagliardi