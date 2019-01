‘Adrian’: tutto sulla serie evento di Canale 5 con protagonista Adriano Celentano

Dopo le indecisioni degli scorsi giorni, “Adrian”, la serie evento di Canale 5 che ha per protagonista Adriano Celentano, va in onda a partire da questa sera.

“Adrian” è un graphic novel di nove puntate (questa sera e domani sera andranno in onda le prime due puntate, poi si proseguirà con una puntata a settimana, il lunedi’). Il progetto di “Adrian” ha iniziato a prendere forma ben dieci anni fa , è costato decine di milioni di euro e coinvolge personaggi di grandissimo spessore artistico, come il disegnatore Milo Manara, il premio Oscar Nicola Piovani e lo scrittore Alessandro Baricco.

Al centro dell’intera serie c’è Adrian, alter ego di Celentano che svolge il lavoro di orologiaio (come lo stesso Celentano da giovane) e del cantante riprende le fattezze fisiche. Attraverso tale personaggio, il cantante avrà modo di parlare di temi a lui cari, come l’ambiente, la politica, il consumismo e l’impegno contro la violenza sulle donne.

La storia è ambientata in un futuro lontano, tra elementi di realtà e altri di fantasia. Le vicende del protagonista partono dalla sua fuga dal carcere in un’epoca di dittatura. Il popolo è costretto con l’inganno all’omologazione da parte di una dittatura corrotta. Il male verrà combattuto da un semplice orologiaio (Adrian) mosso da ideali di libertà e bellezza.

Ma non assisteremo solo alla serie a fumetti. E’ previsto, infatti, uno show in onda in diretta dal teatro Camploy di Verona. Sul palco, accanto a incursioni “live” dello stesso artista, sono attesi Ambra, Nino Frassica e Giovanni, del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

Appuntamento a questa sera, alle 21:25 su Canale 5, con la prima puntata di “Adrian”.

Maria Rita Gagliardi