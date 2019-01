Capra nata con due teste e quattro occhi: l’animale, già definito ‘mutante’, è morto dopo 4 giorni

È nata la “capra mutante”: si tratta di un cucciolo di capra nato con una grave malformazione

Un particolarissimo video ha immortalato, forse per la prima volta, qualcosa che raramente si era mai visto prima: un cucciolo di capra nato con una grave malformazione. Il cucciolo avrebbe due teste, tre orecchie e quatto occhi, e c’è già chi ne parla come di “capra mutante”.

La condizione della piccola capretta immortalata nel video è quella indicata dal termine “policefalia”, e si tratta di un disordine cefalico congenito simile a quello che causa la condizione fisica dei gemelli siamesi.

Nonostante sia una malformazione scientificamente riconosciuta e studiata, c’è chi- anche questa volta- vuole trovare un’origine soprannaturale, non di questo mondo, nell’animale. Il piccolo purtroppo, è morto dopo soli quattro giorni dalla nascita (apparentemente per ipotermia).

È nata la “capra mutante”: il piccolo, purtroppo, è morto quattro giorni dopo la nascita

È stato un parto veramente difficile quello che ha portato alla nascita di un cucciolo di capra già definito “mutante” dagli abitanti del villaggio di Yezhai. Ci troviamo nella città di Fuyang, nella Provincia di Anhui (Cina orientale), e qui una capra ha superato un travaglio durato ben sette ore per mettere al mondo il suo piccolo.

Con grande meraviglia degli abitanti del villaggio, il nascituro non aveva la “consueta” forma fisica che siamo abituati a conoscere per i cuccioli degli ovini. Il piccolo di mamma capra è nato con due teste, quattro occhi e tre orecchie, a causa di una grave malformazione congenita genericamente riconosciuta come “policefalia”.

Proprio per la grandezza della testa il parto della capra è stato così difficoltoso ed è dovuto intervenire in suo aiuto il proprietario ed allevatore Gao Dafo. L’uomo ha poi filmato il cucciolo mentre si trovava disteso nel suo fienile e mentre la madre lo leccava teneramente per spingerlo a stare in piedi sulle sue zampe.

Purtroppo, però la capretta è stata ritrovata morta dopo soli quattro giorni dalla sua nascita. Si sostiene che le cause della morte siano da imputare al freddo notturno troppo pungente in quella regione della Cina.

Maria Mento