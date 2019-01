‘Consigli a me stesso. I miei 2 centesimi’, recensione del libro di J-Ax (Mondadori)

Oggi vogliamo parlarvi di un nuovo volume uscito nel mercato italiano nelle scorse settimane; ci riferiamo a ‘Consigli a me stesso. I miei 2 centesimi’ (edito da Mondadori), libro del famoso artista J-Ax.

Il cantante italiano (il suo vero nome è Alessandro Aleotti) ci e si dà qualche consiglio attraverso le esperienze di vita che ha vissuto e gli sbagli che lo hanno maggiormente influenzato. I ‘suoi 2 centesimi’ rappresentano il parere di J-Ax sulle varie situazioni elencate nel volume.

Per le nuove generazioni (e non solo, visto il grande successo avuto quando ancora era parte degli ‘Articolo 31’ negli anni ’90) Alessandro Aleotti è un’icona, una persona che non ha mai avuto paura di dire ciò che pensava e andando controcorrente in qualunque occasione. E’ per questo motivo che è uscito ‘Consigli a me stesso’, visto che l’artista italiano si offre ai fan come avrebbe voluto che qualcuno avesse fatto con lui tanti anni fa, nel pieno della sua adolescenza.

Temi come l’attaccamento alla nonna che non c’è più, lo spirito ribelle, il bullismo e il crollo nei momenti bui sono solo alcune delle situazioni descritte nel libro, con J-Ax che cerca di essere il più oggettivo e ‘neutrale’ possibile.

Un bel libro che ci lascia alcuni valori positivi e ci fa scoprire meglio anche noi stessi.

Simone Ciloni