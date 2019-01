Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film lunedì 21 gennaio 2019

Cosa andrà in onda stasera in tv, 21 gennaio 2019 sulle principali reti nazionali in chiaro? NewNotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Tanti sono i film e i telefilm in onda oggi, in coda trovate trame e trailer dei film in onda stasera lunedì 21 gennaio 2019 in prima e seconda serata. Su Rai 1 va in onda La Compagnia del Cigno – L’orgoglio di Sara, La storia dell’amicizia tra sette giovani musicisti di talento, iscritti al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, costretti a misurarsi con la vita, le regole, la disciplina e con un durissimo direttore d’orchestra che pretende da loro il massimo. Su Rai 2 va in onda Ultimo tango a Parigi, Paul incontra Jeanne e la costringe ad avere dei rapporti sessuali. Nonostante il patto, voluto espressamente da lui, di non dirsi nemmeno il nome, i due iniziano a conoscersi meglio…

Presa diretta – La guerra dei dazi va in onda su Rai 3, Sette puntate di strettissima attualità, con la voglia di condividere il quotidiano delle persone comuni, di entrare nelle contraddizioni, di raccontare la complessità dei problemi e di gettare uno sguardo verso il futuro che ci attende.

Su Rete 4 va in onda Quarta repubblica, programma che affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti. Va in onda su Canale 5 Adrian, “Adrian” sarà il cuore di uno show in onda in diretta dal teatro Camploy di Verona.

Su Italia 1 va in onda Bastardi senza gloria, Un gruppo di soldati americani di origine ebraica viene paracadutato sul suolo francese per una missione speciale. Oltre a portare a termine la missione, il gruppo ha intenzione di uccidere il maggior numero possibile di tedeschi… Su La 7 va in onda Grey’s Anatomy, Meredith Grey e’ una giovane ragazza di Boston che, dopo la laurea in medicina, riesce ad entrare nel gruppo di tirocinanti di chirurgia del Seattle Grace Hospital. Si trasferisce cosi’ a Seattle, nella vecchia casa appartenuta alla madre. Qui si ritrova a condividere questa nuova esperienza insieme ad un gruppo di giovani coetanei, tutti alle prese con i piu’ svariati problemi. In piu’ Meredith e’ figlia di Ellis Grey, una famosa dottoressa, e sente molto il peso del suo nome.

Agente 007 – Zona pericolo va in onda su Tv 8, James Bond e’ impegnato in un’esercitazione durante la quale pero’ deve eliminare un agente che gli ha sparato sul serio. Subito dopo viene inviato a Bratislava per organizzare la defezione di Georgi Koskov, un generale del Kgb…

Su Iris va in onda Arlington Road – L’inganno, Michael Faraday ha da poco perso la moglie, vive insieme al figlio Grant nel quartiere residenziale di Arlington Road. I due conoscono i nuovi vicini di casa, Oliver e Cheryl Lang. Michael inizia ad avere dubbi su Oliver, scopre infatti che e’ un terrorista. Su Cielo va in onda Piedipiatti, Due poliziotti indagano su una banda di narcotrafficanti. I loro modi rozzi e sconsiderati li porteranno a scoprire il vero insospettabile boss del traffico.

Rai 1

21:25 – La Compagnia del Cigno – Insieme – La notte di Matteo

23:35 – Che fuori tempo che fa

Rai 2

21:20 – Ultimo tango a Parigi

00:00 – Il figlio di Saul

Rai 3

21:20 – Presa diretta – La guerra dei dazi

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – Quarta repubblica

00:12 – Ave, Cesare!

Canale 5

21:20 – Adrian

00:30 – TG5 – Notte

Italia 1

21:26 – Bastardi senza gloria

01:40 – Angie Tribeca – Boypocalypse wow!

La 7

21:15 – Grey’s Anatomy

23:05 – Body of proof

Tv 8

21:30 – Agente 007 – Zona pericolo

00:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Langhe

01:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Firenze

Iris

21:00 – Arlington Road – L’inganno

23:29 – Training Day

Cielo

21:15 – Piedipiatti

23:15 – Belle époque

