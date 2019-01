‘La compagnia del cigno’, anticipazioni quarta puntata: confronto tra Daniele e Marioni

Questa sera, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la quarta puntata de “La Compagnia del Cigno”.

Ecco cosa succederà.

Nel primo episodio, intitolato “Insieme”, Daniele e il maestro Marioni sono protagonisti di un confronto. Il ragazzo proverà a far regionare l’insegnante sul fatto che il nipote, di tanto in tanto, è costretto ad assentarsi dalle prove dell’orchestra. Marioni, però, non ne vuole sapere. Il ragazzo è, quindi, costretto a raccontare tutta la verità: Matteo non riesce a capacitarsi della morte della madre e continua a dire a tutti che Valeria è ancora viva. Luca e Irene tornano insieme, cercando di farsi forza vicendevolmente per la morte della piccola Serena. Intanto, la Compagnia dimostra di avere più di qualche problema: Matteo, Domenico e Barbara non si vogliono vedere, tra gelosie reciproche e l’incapacità a considerarsi solo come amici.

Nel secondo episodio, intitolato “La notte di Matteo”, Marioni cerca di provocare Matteo, facendogli domande sulla madre. Un modo per fargli sentire la sua vicinanza, dopo quanto accaduto ad Amatrice. Ma Matteo è bravo a resistere alle provocazioni di Luca. A stare realmente vicino al ragazzo è Sofia, anche se la sua presenza lo rende ancora più nervoso.

Barbara continua ad essere ambigua con Domenico e questo lo destabilizza, tanto che alla fine il ragazzo preferisce rinunciare al concerto di fine anno piuttosto che continuare a lavorare con Barbara.

Maria Rita Gagliardi