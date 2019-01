“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 21 Gennaio 2019 in onda su LatteMiele

Dedichiamo, come di consueto, una finestra mattutina a “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Che in questi giorni ci sia un grande movimento nessuno può escluderlo, e allora perché in queste giornate, lunedì, martedì e mercoledì, non posso darti il massimo della valutazione nonostante tu abbia Venere, Marte e Giove favorevoli? Perché troppi sono gli stimoli e troppa la voglia di programmare le cose in un battibaleno. Quindi non mancano occasioni, qualcuno può avere anche una bella proposta, però poi manca sempre la definizione dell’accordo, quella firma in più, magari anche devi rinunciare a qualcosa per poter fare quello che desideri. Insomma, è come se ti sentissi pronto a scalare una vetta ma è come anche se mancassero le giuste attrezzature per fare questa scalata. Chi può fornirtele? Persone che in qualche modo devono garantirti delle cose che al momento però sono un po’ in alto mare. Attenzione in amore perché con stimoli del genere si può essere anche attratti da più di una persona;

Toro. Il Toro ha una Luna contraria ma non è messo da parte, anzi. Questa Luna non riesce a dare problemi, se non magari qualche piccolo fastidio a livello di raffreddori, gola. Sappiamo che il Toro è più soggetto a problemi di questo tipo. Ora, bisogna ricordare che questioni di lavoro sono state importanti negli ultimi tempi. C’è anche chi ha accettato qualcosa e adesso deve cercare di ritrovare le sue proprietà, le sue sicurezze. Mercoledì e giovedì le giornate più fruttuose per una settimana che porta energia;

Gemelli. Per i Gemelli inizio di settimana interessante e spero che molti siano più ottimisti. Bisogna dirlo: i Gemelli sono un po’ sotto torchio perché Gennaio non è stato un mese che ha regalato tranquillità. Anzi. Chissà che qualcuno non si sia pentito di aver fatto una scelta sbagliata. Abbiamo un ottimo oroscopo a partire dal fine settimana, per cui se devi incontrare delle persone per parlare del tuo futuro andrà meglio. Venerdì novità;

Cancro. Stelle importanti per il Cancro che si avvia ad una fase di revisione di alcuni legami. Per esempio, quelli che hanno iniziato da poco una storia a Febbraio si chiederanno se vale la pena continuare. Certo che i Cancro bisogna prenderli con molta cura, eh, soprattutto adesso che arriva il mese di Febbraio perché se gli si sta troppo addosso potrebbero rivelare una grande agitazione che in amore non è produttiva.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Si parte con la Luna in Leone ed ecco perché questo è un segno che può veramente contare su queste giornate. Con Venere, Luna, Marte, Giove favorevoli non è che tutto improvvisamente diventa facile, però qualche occasione in più può nascere e gli unici che si lamentano sono quelli che magari hanno già tutto e non desiderano più nient’altro. Bello questo oroscopo per chi ha un’ambizione, anche per tentare nuove strade. Probabile, per esempio, che per anni tu abbia fatto un certo tipo di lavoro: adesso possono offrirti qualcosa di diverso;

Vergine. La Vergine apre una settimana interessante e c’è da dire che la forza fisica resta però intermittente. Riprendersi dopo questo Gennaio di sbandamenti, per qualcuno anche di fastidi, cure, in qualche caso piccole operazioni, non è facile. Naturalmente ognuno ha il proprio cielo. In generale direi di essere più cauti. In amore ancora un po’ di tensione, che non significa mancanza d’amore ma mancanza di tempo;

Bilancia. Per la Bilancia nuove aperture, anzi i Bilancia si augurano vivamente che tra Marzo e Maggio ci siano delle novità, per cui è probabile che quello che è stato fatto fino ad oggi non si faccia più. Non sono tanto messe in discussione le situazioni di lavoro nate negli anni passati, già nel 2017-2016-2015. No. Tutto quello che è nato nel 2018 è messo in discussione, quindi se hai iniziato qualcosa l’anno scorso è probabile che tu non abbia voglia di ripeterlo. Però, se ti offrono adesso l’occasione di iniziare un progetto accetta, cercando di non farti limitare dalle ansie perché tu sei bravo, sei forte, però poi cominci a pensare “Ce la farò?”, “Avrò la forza per portare avanti tutto quello che in questo periodo mi dicono di fare o che devo fare?”. E lì nascono delle problematiche con te stesso più che con gli altri;

Scorpione. Lo Scorpione inizia la settimana con una Luna dissonante che, un po’ come capita al Toro, non è indicativa di una fase difficile ma solo di un momento di grande stanchezza. E allora lunedì, martedì e mercoledì, potrebbero essere delle giornate in cui qualche Scorpione pensa di doversi rilassare un pochino. La voglia di amare tornerà, a Febbraio, impetuosa ma per ora, diciamo, si è persa per strada. Bisogna essere un pochino più cauti anche nel lavoro, dove prima di Marzo è difficile sapere che strada percorrere.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Bello questo cielo per il Sagittario che sta riprendendo quota e quando un Sagittario prende quota vola alto perché non ci dimentichiamo che sei rappresentato nello zodiaco dal centauro ma anche dall’arciere, dalla freccia che vola e spicca il salto. Quanto ti stanno strette le situazione che vivi ora? Sempre di più. Quando abbiamo un oroscopo molto forte, stimolato, può accadere l’opposto di ciò che vogliamo, cioè troviamo tanti stimoli e opportunità ma poi non sappiamo cosa scegliere. E qui conta anche l’ascendente, perché chi ha un ascendente Leone, Ariete e Gemelli, è molto più pronto all’azione; chi ha un ascendente Pesci, Cancro, resta un po’ in silenzio ma dovrà ripartire;

Capricorno. Il Capricorno mette sempre tanto impegno nelle cosa che fa ed è per questo che alle volte si stanca. In questo giorno, però, abbiamo ottime stelle e poi dovresti aver riposato di recente. Questo cartellino sulla maniglia, metaforica della tua vita, “Non disturbare” lo vogliamo togliere? Perché penso che sia il caso di far entrare della gente nuova. Marte sarà favorevole da metà Febbraio. In generale possiamo dire che Venere nel tuo segno regalerà già dalla prossima settimana qualcosa in più. L’amore premia, intanto, domenica;

Acquario. Ecco che l’Acquario si trova di fronte ad un bivio. Tanta stanchezza per chilometri fatti, contatti con altre città, anche per fare degli ordini. L’Acquario in questi giorni è desideroso di fare viaggi e proprio quelli che non si muovono, che non possono muoversi per motivi di lavoro, magari vanno su internet e guardano delle foto oppure inseriscono “partenza” e “arrivo” ed immaginano un aereo che porti lontano. “Quante ore ci vogliono per raggiungere quella città?”, “Che cosa dovrei fare per essere un po’ più sereno?”. Sogni che possono diventare realtà. Dipende dal tempo. Inevitabile che la Luna opposta, però, porti qualche ritardo;

Pesci. Per i Pesci giornata che offre un’occasione di riscatto anche se il mese migliore sarà Febbraio. È probabile che ci siano delle novità. Il desiderio di essere desiderati è molto forte. Scusate il gioco di parole, ma credo che in questi giorni tu abbia più voglia di essere amato che di amare e questo è il motivo per cui quando ti allontani da una persona che ti desidera stai male ma quando vedi che questa persona è un po’ troppo interessata a te ti senti quasi di soffocare. Cerchiamo di trovare una via di mezzo. Per il lavoro attenzione sempre alle questioni legali, finanziarie, e ricordiamo che dal prossimo mese avremo certamente qualcosa in più.

